Răsturnare de situație în cazul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată în Olt. Iubitul ei nu recunoaște crima și indică un alt suspect

Iubitul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată în Olt, nu recunoaște crima FOTO: Facebook

Se complică ancheta în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Iubitul ei, suspect în caz, care s-a predat poliției din Elveția și a fost adus în România, nu recunoaște crima.

Anchetatorii ar putea recurge chiar și la testul poligraf, după ce Vlad Bălțățeanu ar fi făcut declarații care îl aduc în prim-plan pe unchiul său. Acesta urmează să fie audiat de poliție, iar anchetatorii încearcă acum să pună cap la cap toate declarațiile.

Într-o declarație pentru Antena 3 CNN, românul care l-a determinat pe Vlad Bălțățeanu să se predea autorităților din Elveția a povestit întâlnirea dintre el și principalul suspect în cazul morții Valentinei, tânăra de 28 de ani. Acesta susține că Vlad Bălțățeanu nu recunoaște că a omorât-o pe Valentina.

Mai mult decât atât, a povestit că în seara fatidică între Valentina și unchiul său a pornit un conflict care a degenerat cu agresiuni fizice. Vlad Bălțățeanu ar fi lovit-o pe Valentina, dar spune că aceasta era în viață. Ulterior, principalul suspect s-ar fi culcat, iar dimineața, când s-a trezit, a găsit-o pe Valentina fără suflare lângă el.

S-a speriat, a pus-o într-un geamantan, pe care apoi l-a aruncat în râul Olt.

De asemenea, Bălțățeanu mai spune că atât pe parcursul nopții, cât și dimineața, când a plecat de acasă, în locuință se afla unchiul său.

Acum, anchetatorii încearcă să pună cap la cap ceea ce s-a petrecut cu Valentina. După finalizarea audierilor, dacă declarațiile celor doi bărbați nu coincid, atât Vlad Bălțățeanu, cât și unchiul său vor fi supuși la teste cu detectorul de minciuni.