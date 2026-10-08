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Răsturnare de situație în cazul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată în Olt. Iubitul ei nu recunoaște crima și indică un alt suspect

Andreea Borboros
1 minut de citit Publicat la 14:56 08 Oct 2026 Modificat la 15:16 08 Oct 2026
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Iubitul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată în Olt, nu recunoaște crima FOTO: Facebook

Se complică ancheta în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Iubitul ei, suspect în caz, care s-a predat poliției din Elveția și a fost adus în România, nu recunoaște crima. 

Anchetatorii ar putea recurge chiar și la testul poligraf, după ce Vlad Bălțățeanu ar fi făcut declarații care îl aduc în prim-plan pe unchiul său. Acesta urmează să fie audiat de poliție, iar anchetatorii încearcă acum să pună cap la cap toate declarațiile. 

Într-o declarație pentru Antena 3 CNN, românul care l-a determinat pe Vlad Bălțățeanu să se predea autorităților din Elveția a povestit întâlnirea dintre el și principalul suspect în cazul morții Valentinei, tânăra de 28 de ani. Acesta susține că Vlad Bălțățeanu nu recunoaște că a omorât-o pe Valentina.

Mai mult decât atât, a povestit că în seara fatidică între Valentina și unchiul său a pornit un conflict care a degenerat cu agresiuni fizice. Vlad Bălțățeanu ar fi lovit-o pe Valentina, dar spune că aceasta era în viață. Ulterior, principalul suspect s-ar fi culcat, iar dimineața, când s-a trezit, a găsit-o pe Valentina fără suflare lângă el. 

S-a speriat, a pus-o într-un geamantan, pe care apoi l-a aruncat în râul Olt. 

De asemenea, Bălțățeanu mai spune că atât pe parcursul nopții, cât și dimineața, când a plecat de acasă, în locuință se afla unchiul său. 

Acum, anchetatorii încearcă să pună cap la cap ceea ce s-a petrecut cu Valentina.  După finalizarea audierilor, dacă declarațiile celor doi bărbați nu coincid, atât Vlad Bălțățeanu, cât și unchiul său vor fi supuși la teste cu detectorul de minciuni.

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