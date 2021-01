Prof. Vlad Ciurea explică de ce să nu ne temem de vaccinul anti-COVID: ”Vaccinarea, obligatorie dacă vrem să scăpăm de pandemie!”

De ce să nu ne temem de vaccinul anti-COVID

''În primul rând, vaccinarea este obligatorie. Vrem să scăpăm de această pandemie. Întreaga lume luptă împotriva acestui virus pe care îl știm cu toții și au apărut și tulpinile noi. Trebuie să găsim o soluție de luptă, deci altă soluție nu există. Așa a fost eradicată și variola, poliomelita, difteria, care la fel sunt în jos, tocmai, datorită vaccinării. Acest vaccin îl văd obligatoriu necesar, sigur și eficient.

Cum acționează ARN mesager în organismul nostru

Trebuie să avem încredere în el. ARN-ul mesager face de așa natură ca eu, organism, să mă lupt cu virusul. Ca să mă lupt cu virusul, mi se induce un spin. Mă ciupește cineva și atunci ies la luptă. Trebuie să fiu activat. ARN-ul mesager mă activează și produce un element esențial. Se numește proteina S. Când organismul meu constată că există proteina S, toate elementele de apărare din organis se încolonează și ies la luptă și pleacă la bătălie. Ei nu recunosc virusul ca să se lupte cu el. Ei recunosc proteina S și pleacă acest soldați la luptă, pe care noi îi numim anticorpi.

Medicina nu este matematică. 2 cu 2 nu fac 4 în medicină, pentru că este individul. Reacționăm în mod complet diferit și apoi avem acele adăugări. Noi spunem comorbidități: obezitate, diabet.

Și eu am trecut prin această boală și a fost rău. Am trecut prin trei elemente. Nu am făcut niciun pas fără să nu întreb infecționistul. În afară de stare de obsoseală, am avut gust, miros, dar starea de oboseală mă supăra. Am tușit un pic. Infecționistul m-a izolat acasă. Mi-am făcut un CT pulmonar și s-a speriat și mi-a pus varianta. Acasă sau la spital. Am ales la spital. Aveam afectare pulmonară, fiind asimptomatic (...) Am avut și acea amețeală, ceață cerebrală, parcă nu eram în apele mele. Apoi te invadează dintr-o dată, e la nivel pulmonar, miocardic, digestiv.

Prof. Ciurea: ''Am zis că am trecut prin iad''

Am fost tot timpul foarte optimist. Mă fac bine, mă fac bine, mă fac bine. M-am și rugat și am reușit.Mă vaccinez sigur. Am anticorpi până în luna aprilie, dar altfel nu se poate. Nici nu se poate circula în lume fără vaccin.

Sfaturi pentru cei care nu ştiu dacă să se vaccineze

Indiferent de vârstă, indiferent de bolile asociate, infierent de condiţiile în care vă aflaţi, ca să putem să evoluăm, să fim o ţară sănătoasă, trebuie să ne vaccinăm. Trebuie să ducem o viaţă normală'', a explicat medicul Vlad Ciurea.