Judecătoarea lui Vlad Pascu lovește din nou. L-a întrebat pe tatăl copilului mort în accident cine e, după ce l-a văzut cu poza lui Sebi în mână

Judecătoarea cazului lui Vlad Pascu, care a întrebat în sala de judecată dacă Sebastian, tânărul ucis în accident de mașină este prezent în sală, lovește din nou. Tatăl lui Sebi este lipsit de orice speranță.

Au fost momente halucinante la procesul tinerilor omorâţi de Vlad Pascu în staţiunea 2 Mai. Tatăl lui Sebi a povestit cu lacrimi în ochi că judecătoarea care a mai gafat o dată. L-a întrebat cine este în condiţiile în care avea poza fiului său în braţe.

"Sincer nu mai am nicio speranță la felul cum se judecă în țara asta. Nu am nicio speranță până și acum m-a văzut cu poza băiatului în mână și m-a întrebat cine sunt. Am spus că sunt tatăl lui Sebi l-am adus și pe el în sală ca să îl vedeți", a spus tatăl lui Sebastian.

Vlad Pascu vrea să meargă pe procedura simplificată în dosarul tinerilor pe care i-a omorât în staţiunea 2 Mai după ce s-a urcat drogat la volan. Beizadeua şi-a recunoscut vina şi cere un acord cu procurorii pentru a beneficia de o pedeapsă mai mică.

În acelaşi timp, părinţii Robertei şi ai lui Sebi cer schimbarea încadrării penale pentru Vlad Pascu de la ucidere din culpă la omor calificat. La termenul de azi. Tatăl lui Sebastian a venit cu tabloul fiului său în mână la termenul de azi al procesului. Gestul său vine după ce judecătoare acestui dosar a întrebat la primul termen dacă Sebastian este prezent în sala.

Vlad Pascu este așteptat în fața magistraților de la Judecătoria Mangalia. Se reia procesul si ar trebui să se judece al doilea termen în procesul teribilului accident de vara trecută, în urma căruia și-au pierdut viața doi tineri, și alți trei au fost răniți

Judecătoarea din dosar a fost lăsată de Inspecția Judiciară să apară în noul termen al procesului după ce pe 22 februarie a întrebat dacă tânărul mort se află în sală. Concret, în timp ce făcea prezența a strigat numele uneia dintre victime fără să își dea seama că tânărul nu mai este printre noi.

Momentul a stârnit revoltă în sala de judecată. După ce iniţial familiile au fost deranjate de faptul ca judecătoarea a intrat în sala mestecând gumă, aceasta a fost picătura care a umplut paharul pentru familiile îndoliate. Anul trecut, aceeași judecătoare a fost sancționată disciplinar de Consiliul Superior al Magistraturii pentru "exercitarea funcției cu gravă neglijență".

Vlad Pascu a participat la primul termen de judecată prin videoconferință. Este judecat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și părăsirea locului accidentului.