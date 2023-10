Antena 3 CNN › Actualitate › Vlad Pătrulescu şi-a prezentat proiectul câştigător "Looking for the new shake" Vlad Pătrulescu şi-a prezentat proiectul câştigător "Looking for the new shake"

Vlad Pătrulescu câştigătorul premiului de Robotică "Looking for the New Shake" organizat de Senatul Ştiinţific al Fundaţiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României şi-a prezentat proiectul inedit. Un robot care, spune el, va fi de mare ajutor în misiunile de salvare.