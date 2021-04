Vlad Voiculescu a recunoscut ora la care a aflat despre tragedia de la "Victor Babeș" și de ce au apărut tot felul de declarații contradictorii

Ministrul Sănătății a explicat, pentru Antena 3, ora la care a aflat, de fapt, de tragedia de la Spitalul Victor Babeș, ținând cont de faptul că au fost invocate ore diferite cu privire la producerea incidentului și la momentul în care Vlad Voiculescu a luat cunoștință de acesta.

Raed Arafat a declarat că a fost sunat de către ministrul Sănătății în jurul orei 18:00, secretarul de stat în Sănătate, Andreea Moldovan, a declarat că Voiculescu a ajuns la Victor Babeș încă de la ora 17:00, pe când acesta a scris pe Facebook că, de fapt, la ora 18:30 a aflat despre incident.

"Dânsul a fost acolo de la ora 5.00, a fost primul printre cei de acolo", le-a spus Andreea Moldovan jurnaliștilor.

Întrebat la ce oră a fost anunțat ministrul Sănătății despre situația de la „Victor Babeș”, șeful DSU a spus că Vlad Voiculescu l-a sunat în jurul orei 18.00.

„Eu mai degrabă pot să spun că dânsul m-a sunat prima dată și nu am sunat în alte părți. Eram în discuții să văd că situația este sub control. Dânsul m-a sunat dar după ora 18.00. M-a sunat și am explicat toată situația care este și în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat și noi l-am informat până la ce nivel am ajuns, toate aceste aspecte”, a explicat Raed Arafat.

Ministrul Sănătății a declarat, pentru Antena 3, că a aflat, de fapt, între orele 18:00 și 18:30 despre ce s-a întâmplat la spital, și că Andreea Moldovan ”a greșit pentru că ieri nu a fost în București și nu știa foarte clar ora„.

Ministerul Sănătăţii şi DSU au ţinut secretă tragedia de la Spitalul Victor Babeş timp de câteva ore

Potrivit unor surse, tragedia s-a produs în jurul orei 17.00, în timp ce deputatul Emanuel Ungureanu a explicat că, de fapt, totul s-ar fi întâmplat în jurul orei 15.00.

Concret, informaţiile cu privire la tragedia de la Spitalul Victor Babeş au început să apară în jurul orei 20.00, atunci când au şi fost prezentate de presă.

Astfel, timp de câteva ore, moartea celor trei pacienţi lăsaţi fără oxigen în unitatea mobilă de Terapie Intensivă din curtea spitalului a fost ţinută secretă.

Mai mult, în aceste ore, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a fost personal la Spitalul Victor Babeş.

În momentul în care informaţiile au fost făcute publice în presă, respectiv în jurul orei 20.00, atât Ministerul Sănătăţii, cât şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă au transmis imediat comunicate de presă pregătite din timp pentru a prezenta ce s-a întâmplat la Victor Babeş.

De asemenea, conducerea spitalului nu a sunat la numărul de urgenţă 112 atunci când defecţiunea s-a produs, ci a informat direct Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

"Referitor la situația petrecută azi, 12.04.2021, la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă, amplasată în curtea Institutului Național Victor Babeș din capitală, dorim să facem următoarele precizări:

Personalul medical care încadrează Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă a semnalat intrarea în avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regăsite în container și a comunicat echipei tehnice a spitalului că acestea prezintă o alarmă de suprapresiune respectiv, presiune crescută de peste 6 Bari, limita maximă admisă pentru funcționarea corectă și în siguranță a acestor tipuri de echipamente medicale.

În urma verificării presiunii oxigenului din Unitatea Mobilă, ventilatoarele au rămas în avarie. Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fața locului a refuzat intrarea în unitate, deși i-a fost oferit de către personalul medical, echipament complet de protecție împotriva COVID-19. Acesta, în final a părăsit incinta spitalului, refuzând să intre în TIR.

La acest moment este în derulare o verificare pentru stabilirea motivelor care au dus la creșterea presiunii oxigenului peste valoarea maximă admisă, în cadrul Unității Mobile.

Verificarea ventilatoarelor, în urma avariei a demonstrat ca acestea au înregistrat o creșterea a presiunii de peste 6 Bari, ceea ce a dus la oprirea lor din funcțiune.

Instalarea și operaționalizarea Unității se realizează sub coordonarea DSU și a spitalului iar reglarea continuă a parametrilor de lucru, a instalației de oxigen care deservește UTIM-ul, monitorizarea acesteia și operarea unității este realizată de echipa tehnică a spitalului.

Din cei 8 pacienți internați în UTIM din cadrul Victor Babeș

- 1 pacient pe o secție proprie a spitalului Victor Babeș

- 1 pacient la Spitalul ROL 2 (secția militară a Ana Aslan)

- 2 pacienți la Spitalul Bagdasar Arseni

- 1 pacient la Floreasca

-3 pacienți au fost declarați decedați, în urma intrării în stop cardio respirator", se arată în comunicatul DSU.

