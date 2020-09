Vocea Timişoarei: Noul primar Dominic Fritz îl bate pe Nicolae Robu şi la cântat!

Timişoara Gospel Project a început în 2004 sub forma unui workshop, la doar un an după ce Dominic Samuel Fritz a venit în România ca voluntar al organizaţiei „Jesuit European Volunteers“. Pe atunci nu ştia o boabă de română şi nici nu i-ar fi dat prin cap că va ajunge primarul locului.

Cum credea că va sta puţin pe meleagurie noastre şi voia să lase ceva în urmă, Fritz s-a gândit să încerce o aventură muzicală inedită.

Timişoara Gospel Project - un pic de nebunie şi multă pasiune

A strâns alături oameni obişnuiţi, dar cu muzica în sânge şi cu un gram de nebunie, iar ceea ce a rezultat a fost un cor de gospel. Sub bagheta magică a lui Dominic Samuel Fritz, corul s-a reinventat an de an, scrie Adevărul.

Dacă la început au fost doar 10 persoane şi au concertat în biserica catolică din cartierul Elisabetin, cu un pian adus de acasă de Fritz, în timp Gospel Project a ajuns la un număr de 100 de membri şi scene de performanţă mult mai generoase.

În 2012, Timişoara Gospel Project a ieşit pentru prima dată din biserici şi s-a mutat într-o sală de spectacole, la Sala Capitol din Timişoara.





Alături de Timişoara Gospel Project au venit şi instrumentişti profesionişti, din diferite trupe rock din localitate, care, o dată pe an, vin să cânte cu Dominic Fritz şi gaşca lui.

„Nu aşteptaţi ca primarul să schimbe totul. Fiţi parte din schimbare”

După alegerile din 27 septembrie, la peste 3 decenii de la Revoluţia începută la Timişoară, oraşul a intrat din nou în istorie prin alegerea primului primar care nu este născut în România. Dominic Samuel Fritz a câştigat cu 54%, având un avans considerabil faţă de contracandidatul său liberal cu chitară.

„Nu aşteptaţi ca primarul să schimbe totul. Fiţi parte din schimbare” şi-a îndemnat Dominic Fritz alegătorii, în euforia primelor discursuri de după victorie.