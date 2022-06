Ruşii au scos la vânzare o nouă vodkă - "Lacrimile lui Zelenski"

Vodka "Lacrimile lui Zelenski", este un produs realizat în ediţie limitată. O astfel de iniţiativă poate sugera pentru ruşi că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se află în dificultate, spre deosebire de Vladimir Putin.

Anterior, în Rusia au fost scoase la vânzare mărci de vodkă precum Putinka, Medvedevka sau Elţînka.

Russian vodka brands include Putinka, Medvedevka and Yeltsinka. Now “Zelensky’s Tears” is apparently on sale at Moscow’s supermarkets. pic.twitter.com/zqybhDsFDd