Voi cu Voicu. Mărturii incredibile despre preotul considerat sfânt, povestite de părintele Ghelasie

Părintele Ghelasie, starețul Mănăstirii Sfântul Dimitrie din Sighișoara, a fost invitat la emisiunea „Voi cu Voicu” și a povestit mai multe întâmplări incredibile legate de părintele Dorobanțu, considerat sfânt.

„Ne-am dus să ne scălădăm și o broască tot sărea pe mine. Am fugit acasă și când am ajuns, era aprinsă o lumânare, era tămâiat în casă și mama și tata au zis că vine părintele Dorobanțu. Copil fiind, nu știam cine e. Avea părul legat în cruce, intră în casă, a binecuvântat casa și am rămas uimit cum i-o strigat pe mama și pe tata pe nume. Pe mama a strigat-o Anunța și pe tata Valer”, a spus preotul Ghelasie.

„Foarte bine vorbea cu oamenii, îi cunoștea pe nume. M-a luat și pe mine în brațe și m-a ridicat de trei ori în sus. Și mi-a spus „pe tine o să te fac preot”.

„După câte am înțeles, părintele a suferit mult, a fost bătut mult. Și mi-a spus mama că sunt oameni răi, care nu-l pot suporta pe Dumnezeu și oamenii aceia îl bat”

Părintele Ghelasie a vorbit și despre preotul Arsenie Boca, care avea puterea să leviteze.

„Părintele Arsenie Boca.. nu știu dacă levita pentru că nu am văzut.. dar oamenii care au fost acolo, chiar nepoata dânsului, povestesc că l-au văzut la înmormântarea mamei, deși el era în pușcărie”.