Voi cu Voicu. Minerva, despre cazul Caracal: „Gheorghe Dincă nu e criminal. Fetele dispărute nu sunt moarte”

Minerva a vorbit la „Voi cu Voicu” despre cazul Caracal și i-a făcut un profil lui Gheorghe Dincă. Minerva e de părere că fetele dispărute din Caracal, Alexandra și Luiza, nu sunt moarte și că inculpatul ar avea legături cu lumea interlopă.

„L-am urmărit pe Gheorghe Dincă cum își privea anchetatorii. Dacă în prima zi i se citea teama pe fața lui, din a doua zi, în momentul când a recunoscut.. a avut o discuție cu cineva, un personaj care l-a determinat să recunoască cele două crime. Am discutat cu colegii mei care sunt specialiști pe astrologie, nu reiese că acest om e criminal, dar reiese că e cărăuș. Din punctul meu de vedere, fetele nu sunt moarte. Mă bazez pe ce am văzut în harta lui și pe faptul că are un ascendent la început de Leu. Nu i-a mai fost frică și în harta lui apare în casa a 12-a. Casa a 12-a e casa lucrurilor ascunse, casa tuturor problemelor, casa cea mai profundă din punct de vedere psihologic. Acest individ are Pluto în casa a 12-a, semnifică lumea interlopă. E clar că avea legături cu oameni din diverse zone. Mai mult, disimulează, minte, este cinic, e un om care n-a iubit-o nici pe mama lui. Vine cu niște probleme din familie. E un tip instinctual, are Luna în Scorpion, în zona iubirii, deci clar îi place femeia, sexualitatea, dar desconsideră femeia, pentru el e un obiect”, a spus Minerva.