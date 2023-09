Noi vouchere de la Guvern! Statul dă 72.500 de lei pentru renovarea locuinței

Guvernul a pregătit noi vouchere pentru românii care vor să își renoveze locuința. Iar suma este substanțială.

Sursa foto: Agerpres

Este vorba despre noul program național ”Casa eficientă energetic” prin care românii pot primi, sub formă de voucher, 72.500 de lei pentru renovarea locuinței.

“Obiectivul specific al investiției îl reprezintă crearea unui cupon (voucher) raportat la media suprafeței utile locuibile în România de care să stimuleze participarea populației, în special a segmentului vulnerabil, la renovarea clădirilor rezidențiale unifamiliale aflate în proprietate proprie, în scopul creșterii cu minim 30% a eficienței energetice”, se arată în document.

Proiectul prevede două axe, relevantă fiind aici Axa 2 “Programul Național – Casa Eficientă Energetic: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale unifamiliale aparținând persoanelor fizice (Alocare 267.000.000 de euro- 50% din alocarea investiției)”, scrie economica.net.

Axa II se adresează publicului general, cu referire la clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice.

“Aceștia au posibilitatea de a opta pentru un sistem de vouchere care constă în decontarea lucrărilor de renovare, precum și a evaluării tehnice (auditul energetic al cădirii) însumând 72.500 RON ( 70.000 RON + 2.500 RON). (…)

Ce se plătește din voucherul de 72.500 de lei

Investiția va consta în modernizarea energetică a locuinței prin lucrări care contribuie la îmbunătățirea performanței energetice. Măsurile vizează doar partea exterioară a clădirilor:

izolarea termică a peretelui exterior și a fațadei;

lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, incluzând ferestre și uși;

izolarea termică a acoperișului/planșeului,

montarea unui sistem fotovoltaic de generare de energie electrică cu o capacitate de 3kW net (doar în cazul proprietarilor vulnerabili, care sunt înscriși în axa 1)

Renovarea energetică va cuprinde obligatoriu lucrări care vor asigura o reducere minimă a consumului de energie de 30%, și a emisiilor de CO2.

Când se va derula programul

Perioada de formulare a Ghidului solicitantului, publicitatea măsurii și pregătirea apelului de proiecte are ca termen trimestrul al patrulea al acestui an. Derularea apelurilor de proiecte, inclusiv contractarea proiectelor are ca termen trimestrul 3 al anului viitor iar investiția trebuie finalizată până la finalul anului 2026.