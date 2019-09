foto- captură Antena 3

Avocatul familiei Măceșanu a spus că a depus o cerere la DIICOT prin care solicită ca iubitul Alexandrei să fie audiat.

„Așa cum am promis, am venit și am depus o cerere prin care solicităm audierea unui martor-cheie din dosarul de urmărire penală. E vorba de prietenul Alexandrei, cu care trebuia să se întâlnească în data de 24.07 anul acesta”.

„Nu avem indicii că el ar avea mai multe informații, tocmai de aceea dorim să dea o declarație, să vedem ce știe, ce cunoaște, ce a discutat înainte de data de 24 și ce trebuia să facă pe 24, unde trebuia să meargă. Trebuiau să se întâlnească în locul în care probabil a sosit inculpatul și a racolat-o”.

„Domnul Cumpănașu, încă de la începutul acestei anchete, a făcut precizarea că ar trebui audiat și prietenul Alexandrei. Ancheta e destul de greoaie, suntem la un început de drum. Eu mai am de studiat anumite volume, procurorii am speranța că își fac treaba așa cum trebuie, chiar dacă noi nu știm anumite date, cum că ar face verificări și investigații cu privire la traficul de persoane. Dar sper că se vor afla. Acest dosar, la un moment dat, se va face public”.