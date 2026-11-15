Zeci de suporteri polonezi au fost săltați după meciul câștigat de România pe Arena Națională. Au aruncat cu garduri în jandarmi

1 minut de citit Publicat la 11:55 15 Noi 2026 Modificat la 11:55 15 Noi 2026

Suporterii polonezi s-au încăierat cu jandarmii după meciul disputat pe Arena Națională. Sursă foto: Jandarmeria Română

Meciul România - Polonia de pe Arena Națională, câștigat cu 2 - 1 de echipa antrenată de Gheorghe Hagi, a avut o continuare în afara stadionului, unde mai mulți suporteri, în special ai echipei oaspete, au recurs la violențe, informează autoritățile.

În urma incidentelor, 105 indivizi au fost conduse la secțiile de poliție, cei mai mulți fiind polonezi. Au fost și cinci suporteri români în această situație, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Aparent, nervozitatea suporterilor a fost provocată de timpul mare necesar ieșirii din zona Arenei Naționale, după încheierea partidei.

"Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București informează că, pe timpul desfășurării meciului de fotbal dintre România și Polonia, au fost înregistrate incidente între suporterii echipei oaspete și forțele de ordine, la momentul defluirii acestora.

Tensiunile au fost generate de nemulțumirea suporterilor polonezi cu privire la timpul de așteptare pentru părăsirea zonei stadionului. În acest context, unii dintre aceștia au folosit un extinctor și au aruncat cu garduri metalice către efectivele de jandarmi.

Jandarmii au dat cu gaze lacrimogene pentru a-i calma pe polonezi

Pentru gestionarea situației și protejarea persoanelor prezente, jandarmii au utilizat materialele din dotare, respectiv substanțe iritant-lacrimogene.

În urma incidentelor, 105 persoane au fost conduse la secțiile de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

În urma verificărilor efectuate, 74 de persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 32 din Legea nr. 4/2004, constând în opunerea cu violență față de personalul de ordine și siguranță sau față de forțele de ordine ori împiedicarea acestora de a-și exercita atribuțiile specifice în contextul desfășurării unei competiții sau al unui joc sportiv.

De asemenea, o persoană este cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 37 alin. (2) din Legea nr. 126/1995, privind deținerea și folosirea fără drept a articolelor pirotehnice;

Față de alte 25 de persoane nu au fost dispuse măsuri legale, în urma verificărilor efectuate.

Polițiștii și jandarmii continuă activitățile specifice pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs incidentele și pentru dispunerea măsurilor legale, după caz", precizează comunicatul Jandarmeriei.