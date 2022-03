Zeci de mame cu copii au ajuns în România cu ”autocarul speranței” după 50 de ore la graniță

Este autocarul speranţei, aşa l-au numit cele 48 de mame care au ajuns, ieri, la Arad. Şi-au pus câteva haine într-o valiză, şi-au luat copiii de mână şi au fugit din infernul din ţara lor.

În Vama Siret, au aşteptat 50 de ore şi ar mai fi avut de stat dacă nişte studenţi la medicină nu le-ar fi cedat locurile din autocar. Iulia are şapte copii şi vrea să ajungă la soţul ei, în Belgia.

”Singură mi-a fost frică să rămân, am luat copiii de mână şi am pornit la drum. Am fost primiţi bine, ne-au luat tot ce am avut nevoie, au făcut tot posibilul să ne fie bine” a povestit o mamă.

Primirea românilor şi ajutorul oferit de autorităţi şi voluntari l-au impresionat şi pe acest tânăr. A reuşit să iasă din Ucraina înainte să se dea legea marţială.

Refugiaţii ucraineni sunt cazaţi acum la o clinică privată.

”Această iniţiativă privată urmăreşte un scop strict umanitar, asigurăm cazare, servicii medicale, avem şi o farmacie. Acest demers al nostru se încadrează într-o normalitate, suntem sprijiniţi şi de asociaţii care în perioada în care vor sta, vor asigura alimente şi cele necesare” a explicat reprezentatul clinicii.

”Oamenii ne-au fost alături şi am reuşit să ajutăm aceste suflete să se îndrepte fie spre alte zări în Europa Centrală, fie îi putem ajuta să rămână aici. Mai avem peste 100 de locuri cu cazare şi masă inclusă şi la Timişoara” e explicat deputatul Ciprian Stoica.

Mamele sosite în Arad îşi doresc să ajungă în ţări din Uniunea Europeană, la rudele lor.

La Târgu Lăpuş, 18 refugiaţi ucraineni din localitatea Dolyna au fost cazaţi la un liceu. Iar la o pensiune din Baia Mare au ajuns două mame şi opt copii.