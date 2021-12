Parada militară din acest an va fi deschisă de o femeie subofițer

Melania a venit special de la o unitate militară din Craiova pentru această paradă.

Tânăra participă pentru prima dată la parada de 1 decembrie, iar pentru ca totul să iasă ca la carte, s-a pregătit cu mult timp înainte.

Aceasta a povestit la Antena 3 care sunt atribuțiile ei în cadrul armatei.

”Fiind pe comunicații, avem stații radio, dar nu putem da mai multe detalii pentru că este un secret de serviciu. În general treabă mai ușoară, nu chiar cum sunt alte arme.

Câteodată întâmpinăm dificultăți, e muncă de bărbat de multe ori. Dar ne descurcăm. Învățăm să facem față”, spune Melania.

Tânăra subofițer spune că armata este o ”moștenire de familie”.

”Frații mei erau și ei cadre militare, asta m-a motivat cel mai mult. Am vrut să îi urmez și eu. Dragostea de armată a fost insuflată cumva”, mai spune ea.

Tânăra va deschide parada

”Astăzi suntem șefi de mașină și eu și colega mea, noi o să salutăm din mașină”.

Cine poate participa la parada militară. E nevoie de certificatul verde?

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunțat faptul că obligaţia de a prezenta un certificat COVID-19 la parada de 1 Decembrie organizată în Capitală o vor avea doar persoanele din zona oficială. Pentru cei care vor să ia parte la manifestări în afara zonei oficiale nu este nevoie de certificat COVID-19.

Programul manifestărilor de 1 decembrie 2021 la București

La parada militară de 1 Decembrie 2021 ce se va desfășura în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti vor participa 1500 de militari şi specialişti din MApN, MAI, SRI, STS şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu mijloace tehnice terestre şi aeriene.

Anul acesta, vor participa în premieră transportoarele blindate Piranha 5 și formații cu sisteme de rachete Himars și Patriot.

Festivitatea va începe la ora 11:00, cu intonarea imnului național și executarea a 21 de salve de tun.

Președintele Klaus Iohannis va depunde apoi o coroană de flori în memoria eroilor români care au murit pe câmpurile de luptă, precum și pentru victimele COVID-19. Se va ține, de asemenea, un moment de reculegere.

Pe 1 decembrie, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" începe seria de evenimente intitulată "Muzeul Satului... în sărbătoare!", care se va închide în 5 decembrie. Programul începe cu un târg cu obiecte şi bucate tradiţionale româneşti, iar cei mici sunt aşteptaţi de 1 decembrie să descopere frumosul meşteşugurilor populare în ateliere de creaţie. Ca în fiecare an, Asociaţia Tradiţia Militară va susţine pe aleile muzeului o demonstraţie militară în uniforme de epocă.

În Capitală, vizitatorii vor beneficia de acces gratuit la Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul K.H. Zambaccian şi la Muzeul Theodor Pallady.

Opera Naţională Bucureşti ne invită în foaier, de la ora 18:30, la Spectacolul dedicat Zilei Naţionale a României. Lucrările prezentate aparţin exclusiv zonei componisticii româneşti, în interpretarea soliştilor operei. Evenimentul se înscrie în stagiunea dedicată celebrării a 100 de ani de la instituţionalizarea primei scene lirice româneşti, "Opera 100".

Tot cu ocazia Zilei Naţionale a României, Teatrul Naţional Bucureşti va prezenta câteva evenimente speciale. Astfel, pe parcursul întregii zile de 1 decembrie, mai exact la orele 12:00, 15:00 şi 18:00, sunt programate, în regim gratuit, trei tururi ghidate ale spaţiilor din incinta TNB. Fiecare grup de vizitatori va putea avea un număr de maximum 15 persoane, iar înscrierile vizitatorilor pentru participarea la Turul Ghidat al TNB pot fi făcute la Agenţia de Bilete a teatrului.



Începând cu ora 17:00, va putea fi vizionată pe faţada Sălii "Ion Caramitru" a TNB, o proiecţie video sub titlul "Mari actori ai Naţionalului, de Ziua Naţională!". Trecătorii care vor ajunge aici, în intervalul orar 17:00 - 22:00, vor putea asculta înregistrări inedite ale vocilor unora dintre marii actori ai Teatrului Naţional, care au marcat istoria teatrului românesc, aşa cum sunt George Vraca, Gheorghe Cozorici, George Calboreanu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ilinca Tomoroveanu, Leopoldina Bălănuţă, Mircea Albulescu. Vor putea fi ascultate versuri din Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu şi alte fragmente literare din literatura naţională.



De la ora 18:00, on-line, pe TNB-TV, canalul de youtube al TNB, va putea fi urmărită în sistem live-streaming, una dintre conferinţele din celebra serie Conferinţele Teatrului Naţional. Sub titlul "Limitele aşteptării", expozeul a fost prezentat de Ion Caramitru în data de 28.01.2009, la Teatrul Naţional Bucureşti şi are la bază discursul din 1992, prezentat de Ion Caramitru în Camera Comunelor din Marea Britanie în care sunt prezentate fragmente din istoria României în context european, într-o viziune personală şi interesantă a regretatului om de cultură.

Programul Antena 3 de Ziua Naţională

De Ziua Naţională a României, Antena 3 promite spectacol total şi emoţie prin numeroasele reportaje pregătite, dar şi transmisiuni live pe parcursul zilei.

06.00 – 09.00 – Matinal cu Ana Iorga, Maria Linda şi Andrei Tomescu

09.00 – 11.00 – Ediţie specială cu Nadina Câmpean şi Răzvan Dumitrescu

11.00 – 12.30 – Parada militară cu Sabina Iosub şi Radu Tudor

12.30 – 14.00 – Cooking show cu vedetele Antena 3

14.00 – 14.30 – Ediţie specială cu Lorena Burlacu şi Andreea Dumitrache

14.30 – 16.00 – Cooking show cu vedetele Antena 3

16.00 – 16.30 – News Magazine cu Mihaela Bîrzilă

16.30 – 18.00 – Cooking show cu vedetele Antena 3

18.00 – 19.00 – News Hour with CNN

19.00 – 20.00 – Ediţie specială cu Sabina Iosub

20.00 – 23.00 – Ediţie de gală cu Cătălina Porumbel

23.00 – 00.30 – Concertul „Tot ce-i românesc nu piere” – Tudor Gheorghe

