Cele șapte avantaje ale căsătoriei. Lidia Fecioru: "Au mai puține șanse de a dezvolta boli cardiace"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, care sunt cele șapte avantaje ale căsătoriei, potrivit unui studiu realizat de cercetători.

Mai multă fericire

Un bărbat are căsătorit are mai multă fericire. Spre exemplu, sentimentul de fericire predomină atunci când iubim, când se naște primul copil, ori când el vine acasă și are o nevastă iubitoare, că are o casă, stabilitate sau că are pentru cine să muncească. E important ca bărbatul să aibă o parteneră care să-l facă fericit, că dacă el vine acasă și găsește murătura în borcan, poți să faci câte case vrei, nu are cum să fie fericit.

Salariu mai mare

Bărbatul, vrând să asigure familiei tot confortul și să ai aibă mai mult belșug, își ia două joburi. Însă asta înseamnă a-ți compromite timpul pe care ar trebui să-l petreci cu familia. E bine, dar pierzi pe altă parte.

În timp, îți dai seama că te-ai dus după bani, dar nu le mai ai pe restul. Îți lipsește relația cu copiii, relația cu soția, pentru că ai lipsit foarte mult de la etape importante.

Două salarii sunt bune, dar și când sunt două salarii și doi copii, parcă nu prea se simte, pentru că totul se împarte. Cu cât vrem să facem mai mult, cu atât mai multe cheltuieli vor apărea.

Mai puține probleme

Bărbații necăsătoriți își asumă mau multe riscuri și sunt de patru ori mai tentați să meargă cu capul înainte și să nu le pese de acțiunile pe care le fac. Când ești căsătorit nu mai mergi aiurea pe stradă, ai responsabilități.

Mai mult sex

Avantajul e că poți face sex când vrei și unde vrei. Desigur, cu consimțământul ambilor parteneri.

Fără dependențe

Când ai un partener de viață, obligatoriu fumezi mai puțin, dacă ești un consumator de alcool atunci partenerul te va pune la punct ca să renunți sau ca să diminuezi cantitatea sau să te lași de jocurile de noroc.

Mai puține șanse de îmbolnăvire de cancer

Studiul arată că cei căsătoriți mor mai puțin din cauza cancerului și cei necăsătoriți mor mai repede din cauza formelor de cancer. Eu am altă părere. Eu aș spune că stresul are cel mai mare procent la rata de mortalitate, indiferent că sunt sau nu căsătoriți, este și genetica de vină.

Fără probleme cardiace

Studiul spune că oamenii căsătoriți au mai puține șanse de a dezvolta boli cardiace. Eu spun invers: Cei care au probleme cardiace sunt căsătoriți, pentru că trăiesc mult mai multe emoții”, a dezvăluit Lidia Fecioru, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse.