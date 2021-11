Cauzele spirituale ale unor boli grave, cu Lidia Fecioru: "Frica este cea care blocheză rinichii"

"Este foarte important să ştim că orice ni se întâmplă este cauză şi efect. De când ne îmbolnăvim, ne este atacat corpul astral, întreaga noastră aură. În primul rând, aura se subţiază şi devine vulnerabilă, sensibilă. Abia apoi are de suferit şi corpul nostru fizic.

Undeva am greşit, poate am făcut incorect, poate am dat un gir acolo unde nu trebuia şi ne vine imediat răsplata. Trebuie să învăţăm aceste lecţii de la Univers, pentru că învăţându-le, vom evita foarte multe probleme de sănătate care ar putea să ne afecteze viaţa noastră zilnică, chiar şi calitatea vieţii.

Ne ajută foarte mult să înţelegem că pe măsură ce trecem prin viaţă, se întâmplă diferite lucruri. Există cele mai grele boli, boli pe care oricât le-ai trata, ele nu au un tratament. Trăieşti cu ele, dar nu le vindeci niciodată.

Toate acestea sunt efecte ale pierderii din rezistenţa spirituală, sunt încărcături karmice dintr-o altă destinaţie spirituală.

Putem trage concluzii că am greşit sau că nu ştim de unde vin. Important este să ştim să luptăm cu aceaste boli pentru a le învinge", a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

O depresie poate duce la demenţă

"Oamenii după ce trec prin această perioadă, devin altfel pentru că-şi învaţă lecţia. Învăţând această lecţie, oamenii au alt curaj.

Sunt foarte multe cazuri. Unii pot avea boli mai grave, alţii boli mai uşoare, dar cauzele spirituale sunt de cele mai multe ori legătura dintre cauză şi efect.

De pildă, cauzele spirituale ale bolilor legate de armonie. Oamenii trebuie să scape de depresie, de nefericire, de partea apăsătoare a sufletului. O depresie poate duce la o demenţă.

Toate stările de nefericire au ca efect foarte multe boli. Dublare de personalitate, depresii puternice sau tot felul de trăiri mai ciudate ajung în partea fizică a corpului, unde se produce degradarea creierului.

De pildă, într-o căsătorie, unul din ei moare, iar celălalt nu-şi mai găseşte locul. Trăieşte numai din amintiri chiar dacă nu a avut o relaţie perfectă, dar rămâne blocat acolo. Supravieţuitorul intră într-o criză de frică, cu nefericire, cu tristeţe, cu furie, cu gelozii. Chestia aceasta se întâmplă şi în timpul divorţului. În astfel de cazuri, în primul rând ni se îmbolnăveşte mintea şi de acolo pleacă totul. Un alt exemplu este frica.

Există oameni care trăiesc din regrete, îi macină sentimentul cronic de frică, toată viaţa lor fiind un şir de frici şi atfel, devin vulnerabili în faţa bolilor.

Frica este cea care blocheză rinichii şi obligatoriu, pe parcurs, începe să facă pietre la rinichi, infecţii urinar.

Atunci când scade sistemul imunitar, organismul nostru este în primejdie. Este foarte important să avem grijă de sitemul nostru imunitar, pentru că întotdeauna boala vine mai întâi pe sistemul energetic. Boala poate apărea chiar şi peste mai mulţi ani", a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

Alcoolismul este o boală spirituală

"Vindecătorii tradiţionali mai povestesc despre pierderea sufletului. Oamenii interpretează greşit, pentru că aceştia spun că sufletul nu poate pleca de la ei, dar aici este cel mai apropiat context. Atunci când îţi pierzi partenerul sau serviciul, posibilitatea materială, este ca şi când ţi-ai pierdut sensul vieţii.

Incapacitatea de a progresa este lipsa bucuriei, lipsa de iniţiativă şi entuziasm, lipsa de descernământ, negativism cronic, dependenţe, tendinţe de suicid, melancolie sau disperare şi depresia cronică. Aceştia sunt oamenii care şi-au pierdut sufletul.

Alcoolismul este o boală spirituala, pentru că alcoolismul părăseşte familia, slujba, prietenii. Ceea ce înseamnă că din suflet lipseşte iubirea.

Afecţiunile pulmonare sunt o jale reprimată. Partea tiroidei, a plămânilor ţine de suferinţa sufletească neîmpărtăşită cu nimeni. Oamenii trebuie să încerce să întrerupă gândirea răului, să-şi păstreze mintea sănătoasă şi când au motive de bucurie să o facă.

Cunosc o persoană care îşi înşela nevasta. Nevasta a pus un detectiv pe urmele lui şi l-a prins. El a plecat din ţară, iar soţia l-a sunat să-i spună că atunci când soseşte să deschidă email-ul. Când a deschis email-ul şi a văzut pozele trimise de nevastă, acesta a făcut în 5 minute, amigdalită groaznică.

Fiecare boală are reversul ei spiritual. Poţi întrerupe acest ciclu iubind, dăruind iubire, primind iubire, acceptând, iertând. Deci, doar cu sentimente pozitive.

Îndreptaţi, pentru că fiecăruia îi stă în putinţă", a precizat Lidia Fecioru pentru Antena 3, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse.

