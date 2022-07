Cinci reguli de care să ţinem cont atunci când dăm un împrumut, cu Mihai Voropchievici: "Banii se duc, prietenii rămân"

"Ne-am mai învârtit în jurul acestui subiect. De multe ori începem să ne încărcăm cu o vină, cumva că el, prietenul nostru, a ajuns să ceară bani împrumut.

Dacă vrei să-ţi verifici prietenii, dă-le bani cu împrumut. Atunci când oferi bani, gândeşte-te dacă eşti pregătit. Dacă ai îndeajuns de mulţi bani.

Oferi doar dacă poţi să o faci. E foarte bine ca înainte de a face chestia asta să analizezi.

Eu am învăţat să zic nu. Eu am dat şi nu am mai primit. Eu am dat şi nevoia era să scoată aerul din sticlă.", a spus numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

Cinci reguli de care să ţinem cont atunci când dăm un împrumut

Învăţaţi să spuneţi nu de la început. El va insista. Spune că îi va oferi înapoi.

Trebuie să faci o socoteală înainte. Să vezi dacă poţi trece la pierdere acei bani. Niciodată să nu zici că ai bani de pierdut.

Aici apare figura aceea, cât poţi să pierzi. Cu cât se măresc zerourile, mai bine vă gândiţi dacă sunteţi dispuşi să pierdeţi. Atunci când daţi împrumut, vorbiţi şi cu partenerul.

Trebuie să stabilim un termen în cât timp vei primi bani înapoi. Dacă este o sumă destul de mare, se poate merge la notar. Facem înţelegerea şi stabilim şi un termen.

Ca să am şi eu un câştig, vii şi tu cu o dobândă. E bine să pui piciorul în prag. Dacă este o perioadă mai îndelungată, riscul de a nu primi banii este mare.

Românul nu are încă educaţie financiară. Ori e bun, ori e fraier.

Pentru sume mai mici, puteţi încheia un acord verbal, dar atunci când sunt sume mai mari, stabiliţi nişte coordonate clare.

Mai apare şi girantul. Dacă tu nu mai poţi să-mi dai banii înapoi, cine îi va da? Nu gândeşti în stil mare, ci te gândeşti cum ai agonisit tu.

După termenul limită, nu îi permiţi prietenului tău să rateze termenul limită de plată. Poţi să ai o discuţie, cumva că se apropie termenul şi că ai nevoie de bani.

Poţi să fii foarte diplomat. Dacă este om de bună credinţă, poate să vină chiar a doua zi să zică că îţi da o rată jumătate. Poţi chiar să-l mai păsuieşi, dacă simţi că acel om este de încredere sau că trece printr-o problemă. A doua oară nu îi mai dai sigur.

Nu trebuie să distrugi o prietenie. Trebuie să fii de cuvânt. Într-o prietenie mai şi pierzi. Dacă tu ai înţeles că acel prieten te-a ajutat şi tu poţi face la fel pentru el. Să-i rambursezi încrederea. Banii se duc, prieteniile rămân.", a mai spus Mihai Voropchievici, sâmbătă, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.