Cinci secrete de îmbogăţire ale celui mai bogat om de pe planetă, cu Mihai Voropchievici: "Dumnezeu nu îți trimite ce nu poți duce"

"Este foarte ușor de spus ceea ce spune Elon Musk, mai ales dacă ai atâtea sute de miliarde. Pare că vinde niște gogoși. De exemplu, dacă eu sunt 0, nu am niciun ban, dar am o idee și ca să pot să o aplic am nevoie de bani, ce fac?

Mai pot să am banii, dar să nu am ideea și sunt egoist și nu vreau să-i dau banii unuia care are ideea. Ne ducem la teoria bățului de chibrit.

Trebuie să te gândești de unde scoți forța materială. De unde scoți banii? Ar fi interesant de întrebat 100 de persoane ce idei trăsnite ar avea de unde să scoată banii pentru o afacere.

Știi care sunt primii oameni care au cea mai bună idee?! Cerșetorii. Nu au nimic în cap, dar ei știu că trebuie să trăiască.

Mihai Voropchievici: "Fii corect, cinstit și atunci vei obține bani"

"Era un cerșetor pe care l-am întâlnit cu ani în urmă și spunea că el vrea să mănânce o shaorma. Și oamenii i-au dat bani să-și ia de mâncare. Ăla om! În schimb, altul care își ascundea picioarele într-o pereche de pantaloni foarte largi ca să pară că le are amputate, nu a primit nimic.

Deci, nu pleca cu înșelăciune. Fii corect, cinstit și atunci vei obține bani. Cerșetorul cinstit a primit bani nu doar pentru o shaorma, poate pentru o shaormarie.

Deci, hai să avem ideea și să încercăm să o aplicăm. Ai ideea, ai materia primă și începi să construiești.", a spus Mihai Voropchievici, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

Despre cele mai mari secrete ale lui Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă

"Avem multe posibilități de îmbogățire în propria țară, prin niște idei care sunt la îndemâna tuturor, dar nu există forța financiară.

Întotdeauna să investeți în cunoștințele și dezvoltarea ta. Dacă eu sunt o persoană leneșă și nici nu vreau să mă duc la școală, nu am cum să mă îmbogățesc. Informația îți dă putere. Informația te salvează. Nu rata ocazia să înveți ceva. De oriunde poți afla niște lucruri care ulterior îți vor folosi.

Muncește din dragoste. Când faci din dragoste și pasiune ceea ce faci contează foarte mult și va avea rezultate. Nu te duce niciodată undeva, chiar dacă ești bine plătit, unde ești desconsiderat sau ajungi să te desconsideri tu ca om. Să te gândești la bani. Las-o-ncolo de bogăție! Vrei să fii sănătos, să ai dragoste și pace în casă?! Mergi și fă o muncă din dragoste.

Loialitatea, o altă regulă a lui Elon Musk. Oriunde ai munci, ținând cont de cunoștințe și de a face cu dragoste ceea ce faci, mai întâlnești și un om care îți întinde mâna. Ești loial sau nu! Asta contează fantastic. Nu mușca mâna care ți-a dat de mâncare.

Acționează. Lenea este cel mai distrugător păcat. Acționează la momentul respectiv. Acționează când trebuie. Dacă nu știi cum să faci ceva, începe. Pofta vine mâncând.

Dezvoltă-te. Bun, ai pornit ceva. Deja a început să te mulțumească. Să nu rămâi doar cu acest lucru. Tu, ca om, trebuie să te dezvolți. Dumnezeu nu îți trimite ce nu poți duce", a mai spus numerologul.