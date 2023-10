Cinci teste pe care trebuie să le treci înainte de căsătorie | Lidia Fecioru: ”Dacă ai așteptat maximum un an jumătate și n-a făcut acești pași, lasă-l”

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, care sunt cele cinci teste pe care cuplurile trebuie să le treacă înainte de căsătorie.

Mersul împreună într-o vacanță

Chestia asta cu plătitul jumi-juma. Păi dacă eu plătesc jumătate și tu-ți plătești jumătate, de ce să mă duc cu tine? Pun amândoi la comun, strâng o perioadă de timp și se duc într-o vacanță. Dar dacă plătim jumi-juma, pot să nu mă duc cu tine, pot să mă duc cu oricine altcineva. Cei care sunt cu jumi-juma nici nu vor copii. Aici vedem câtă grijă are de tine, ce surprize îți face.

Locuitul împreună

Cei care se se unesc, să stea împreună fără niciun fel de obligație. De obicei, femeia dă tot și bărbatul ia tot. Sunt oameni care au testat 25 de ani și s-au despărțit. Trebuie să fie de scurtă durată. Nu stai 20 de ani împreună și după aia te mai gândești dacă te căsătorești sau nu. Deci trebuie să fie cu măsură acest locuit. Dacă un bărbat nu-și asumă responsabilitatea în șase luni de zile să te ia de nevastă... Sunt beculețe care se aprind cu vârsta critică. Avem praguri critice și astea sunt beculețe care se aprind din cauza unuia care nu are curajul să fie un bărbat asumat. Dacă vezi că ai așteptat maximum un an jumătate și n-a făcut acești pași, lasă-l, că nu va face.

Discuții despre ceilalți, adică despre fostele relații

Nu spuneți nimic despre fostele relații, ca și cum n-au existat. El bagă la cap și în gândul lui zice ”cu asta merge, deci pot s-o mint că suportă”. În momentul când îi vei spune că nu e atent cu tine, la un moment dat va face comparație. Niciodată dacă îl respectați pe celălalt n-o să-l întrebați. În primul rând, n-o să abordați această temă și în al doilea rând, nu ai de ce să știi aceste lucruri.

Evenimentele sociale

Te duci la evenimente sociale, la Crăciun, Revelion, la petreceri unde sunt străini. Dar când te duci la petreceri de familie, nu mai e ok, pentru că obligatoriu se va găsi un critic. Nu vei face decât să îți mai strici niște relații cu prietenii sau niște rude.

Boala

Bineînțeles, nimeni nu-și dorește un partener cu probleme de sănătate. Pe parcurs, apar probleme de sănătate și apare și trădarea. Fuge toată lumea. Și dacă află că are o endometrioză și n-o să poată face copii, tot fuge.