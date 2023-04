Cum să-ţi găseşti liniştea sufletească. Lidia Fecioru: "Ce este să se întâmple, se va întâmpla oricum"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit, în emisiunea Adevăruri ascunse, despre cum ne putem găsi liniştea sufletească, chiar şi în toiul unei furtuni.

Sunt patru modalităţi prin care ne putem recăpăta liniştea interioară.

Prima modalitate ar fi să trăim emoţiile. Ne păstrăm în noi tot felul de sentimente, de emoţii pe care nu le-am trăit, pe care le-am reprimat. Trebuie să trăim aceste emoţii.

Este greu să arătăm doar bucurie. Nu suntem mereu aşa. Reprimarea emoţiilor pe care le ţinem ascunse, ne fac mult rău. Trebuie să le trăim.

Poate că nu plângem chiar în momentul în care ne simţim trişti, dar atunci când auzim o melodie, plângem imediat. Pentru că ne regăsim în ea, ne regăsim acea emoţie netrăită şi neîmpărtăşită în adâncul sufletului nostru.

Lidia Fecioru: "Când suntem fericiţi ascultăm melodia, iar atunci când suntem supăraţi ascultăm cuvintele"

Ar trebui să nu ne ascundem. Să nu ne fie ruşine să fim furioşi. Să nu ne fie ruşine să plângem. E important să nu reprimăm aceste sentimente. Atunci când le simţim, să le trăim.

Când suntem fericiţi ascultăm melodia, iar atunci când suntem supăraţi ascultăm cuvintele. De aceea, trebuie să trăim emoţiile.

Trebuie să ştim să ne relaxăm. Să scăpăm de emoţiile care ne stresează. Să încercăm să ne găsim o activitate care să ne facă să trecem peste orice situaţie stresantă. Să facem meditaţie, să mergem la o slujbă sau să stăm la un grătar cu oamenii dragi. Aşa te rupi de gândurile care te măcinau.

Somnul este extrem de important. Dacă nu dormim suficient suntem şi mai vulnerabili şi nu putem funcţiona aşa cum trebuie.

Compasiunea este altă modalitate prin care ne putem găsi liniştea interioară. Vorbim despre compasiunea de sine, adică a te ierta pe tine însuţi.

Să nu lăsăm mândria şi egoul să ne oprească din a face bine în această lume. Să nu lăsăm aceste lucruri să ne înrăiască.

Modul nostru de gândire este important şi el. Mintea ne minte şi ne face multe scenarii. Mintea unui om este cel mai mare cinematograf. Trebuie să ne grăbim încet prin viaţă. Dacă vă grăbiţi, veţi face mai multe greşeli.

Trebuie să ne acordăm timp pentru a nu atrage energii negative. Nu trebuie să grăbim timpul. Ce este să se întâmple, se va întâmpla oricum. Totul este la timpul lui.

Să nu regretăm trecutul. Ce a fost a fost. Am greşit, asta este. Nu trebuie să mă mustrez pe mine. Am greşit, am învăţat o lecţie, iar a doua oară este chiar posibil să o fac iar, dar a fost lecţia mea.

Trebuie să avem capacitatea de a oferi. Când vom oferi, vom avea mâini şi de primit. Trebuie să pregătim mâinile de dat şi de luat. Liniştea sufletească ţine de emoţii.", a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de pe antena3.ro