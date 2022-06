Cum împărțim banii într-o relație, cu Lidia Fecioru: ”E important să se stabilească limite. Cel care trișează la bani, te trișează pe tine”

”Întotdeauna banul este ochiul dracului, iar în relație e și mai greu. Când încep doi oameni care câștigă, pentru că e e important, să spunem că ne-am căsătorit și avem venit amândoi, dar, la un moment dat, unul nu mai are serviciu și atunci trebuie să te așezi la masa tratatelor.

Trebuie să ne determinăm obiectivele. Se întâmplă de foarte mult că partenerul să-și imazineze viitorul strălucitor, dar trebuie să ne așezăm, să ne facem un plan întotdeauna.

Trebuie să stai cu celălalt de vorbă, că unul cheltuie mai puțin și altul cheltuie mai mult și atunci trebuie făcut ca fiecare să determine obiectivele și să ajungă la un compromis.

Bugetul de familie - bani puși la comun

De la bani întotdeauna sunt certuri în familie. Și când sunt mulți bani și când sunt puțini bani, întotdeauna sunt certuri. Să nu fie certuri. De la chestiile astea trebuie să ajungem la un compromis și mai ales dacă gusturile noastre coincid. Ne facem plan de de cheltuieli și spunem atât cheltuim pe vacanță, atât cheltuim pe mâncare, atât cheltuim pe îmbrăcăminte și atât punem de o parte. E important să-și stabilească niște limite. Cea mai ușoară opțiune pentru bugetul de familii ar fi să pună toți banii la comun.

De aceea, înainte ca oamenii să se mute împreună sau să devină soț și soție, ei trebuie să-și stabilească anumite limite financiare. Plătim nemțește: eu jumate, tu jumate.

Cel care trișează la bani, te trișează pe tine, adică dacă mă trișezi la bani înseamnă că mă mai trișezi și la altceva. Înseamnă că mai e ceva și ceva nu e în ordine, deci ce caută eu în viața ta sau ce cauți tu în viața mea?

Sunt unii parteneri care ascund bani. De ce? Pentru că știu că partenera e foarte cheltuitoare sau că partenerul e foarte cheltuitor.

Bugetul separat - fiecare partener cu banii lui

Varianta cu bugetele separate... Păi atunci să fie și fiecare cu relația lui. Ce relație e aia? Acolo e de multe ori o familie care e de formă împreună, dar fiecare are viața lui și treaba lui sau trăiesc nemțește dar n-au nimic, dacă s-a supărat unul pe celălalt își ia geanta și pleacă și nu îl ține nimic lângă acea persoană.

Trebuie să-și facă plan de forță majoră, pentru că, să spunem, Doamne ferește, unul s-a îmbolnăvit și muncește numai celălalt, dar cheltuială cu boala există. Acela e plan de forță majoră. Trebuie să-ți spui ceva deoparte, obligatoriu ca să ai un plan de forță majoră. Și trebuie să-și creeze un cont de siguranță financiară. E același lucru. Bani puși de o parte.

Cat se modifica bugetul când apar copiii

Oamenii trebuie să înțeleagă că mai este o persoană care are nevoile lui, care are cerințele lui și este responsabilitatea ta să i le faci. Este responsabilitatea ta să pui bani de o parte.

Copilul cere mai mult decât o persoană mai mare. Un copil mic cere mult mai mult. Oricum, banii sunt test pentru relație și pentru societate, nu numai pentru relații. Dacă ai bani, te descurci. Altfel deschizi alte uși, ai altă relație, alte intrări.

Cât de importantă este independența financiară a unei femei într-o relație

În primul rând, dacă are bani, are dreptul la cuvânt. Cine câștigă mai mult într-o relație are supremație în familie. Dacă femeia câștigă mai mult, ea e capul familiei. Dacă bărbatul câștigă mai mult, el e capul familiei.

E foarte important aspectul financiar, oricât am spune că nu e adevărat. Chestia asta poate să o spună cei care au foarte mulți bani și nu îi interesează ce se întâmplă în lume. Ei pot să spună că nu contează câți bani ai.

Genetic suntem făcuți că femeia este mamă și casă, și bărbatul e cel care se duce la vânătoare și trebuie să ducă bani în casă”.