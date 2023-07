Horoscop 17-24 iulie 2023, cu Mihai Voropchievici. O săptămână de foc pentru toate zodiile, dragostea plutește în aer

Horoscop 17-24 iulie 2023, cu Mihai Voropchievici. O săptămână de foc pentru toate zodiile. 12 zodii intră într-o săptămână în care dragostea plutește în aer.

Iubirea se ivește la orizont, nu numai pentru Berbeci și Taur, ci inclusiv pentru zodiile mai serioase, acele zodii de pământ la care, de multe ori, trec perioade îndelungate până se aprinde focul unei unei iubiri, unei pasiuni.

Horoscop 17-24 iulie 2023, pentru Berbec

Berbecu are o săptămână extraordinar de bună, și datorită faptului că își dorește o ieșire în natură. Și se pare că, la final de săptămână, va ieși în natură la îndemnul unei doamne. Deci femeile sunt capul răutăților în săptămâna următoare. Iar acolo, are șansa nesperată să întâlnească o viitoare partenere. Dacă este singur și are gânduri serioase, relația dintre ei va evolua extraordinar de rapid. Avantajul este de partea lui. Persoana pe care o va cunoaște este și o persoană bine înstărită material.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Taur

Taurul, care în general trebuie să analizeze dacă are și frumusețe, și stabilitate, și bani persoana respectivă, în săptămâna următoare, intră într-o săptămână de protecție și de ajutor nesperat. Ajutorul ăsta și protecția vin de la factori cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. În general, acești factori determinați care-i oferă protecția, îl îndreaptă pe o cale bună și îi obligă să fie încrezători. Se întrevede o alianță serioasă într-o eventuală cunoaștere a unei persoane, bărbat sau femeie. Posibilă căsătorie, dacă Taurul se decide. Deci întâlnirea lor se lasă cu sunete de clopoțel.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Gemeni

Gemeni sunt în fața sfârșitul unei situații care de vreo două săptămâni i-a ținut cam pe jar. Aveau multe incertitudini și, tensiunile pe care le-au avut, acum în săptămâna următoare, chiar se sparg. Pentru că și-au dat seama că lucrurile pe care ei le-au oferit celorlalți au fost mai puțin benefice pentru ei. Și au schimbat ideea sau macazul. Ai drevenit, din nemulțumit, mulțumit, cu condiția să accepți schimbarea care urmează să intervină în viața ta. Dar o schimbare, nu superficială, cum aveți voi ocazia, ci o schimbare în profunzime, posibilă pentru săptămâna următoare. O să intrii într-o viață nouă, trăiești un suflu nou, pur și simplu e expansiune totală. Deci e o săptămână în care sunt așa cum îi știm noi: veseli, expansivi. Ei au fost cam morocănoși două săptămâni. Acum își revin la calitățile nature, la setările din fabrică.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Rac

Racul are o săptămână cu multe întâlniri benefice, și profesionale, și pe latura afectivă, dar cu persoane ceva mai în vârstă. Noi acțiuni la locul de muncă îi vor determina pe Raci să iasă în evidență și să se pună în fața șefilor. Se pun bazele unor relații deja cunoscute, atât timp cât există colaborări între firme. Asta e pe latură profesională. Și individual, dacă tu ai o firmă, tu ești șeful acolo, ai avut niște relații anterioare care au lâncezit sau pe care nu le-ai mai folosit. Acum e săptămâna în care deja relația aceea cunoscută vine și bate la ușă. Tot ce se întâmplă în Rac, în sfera profesională și afectivă, este săptămâna cu rezultate benefice.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Leu

Leul are o întâlnire nouă, un fapt nou. Relansează o relație pe care mulți dintre ei o considerau terminată sau au renunțat la ea. Aveți energia necesară să faceți acest lucru, adică veți fi voi cei care faceți primul pas în relația asta. Dar gândiți-vă că sunt relații deja cunoscute. Tot ce se întâmplă este că trebuie să lăsați, să depășiți momentele. Aveți, câteodată, momente de furie și astea vin din surplusul de energie pe care îl aveți și e neconsumat. Ca gânduri, aveți de multe ori tendința să fiți pasivi la propunerile celor din jur. Dacă renunțați la pasivitate, puteți să aveți bucuria începutului unei relații de vis, pe perioada de vară.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Fecioară

O întâlnire neașteptată, o iubire fulgerătoare sau o lovitură de teatru. Tot ce v-ar putea face, și vă poate face, plăcere în săptămâna următoare! Așa că veți primi vești, noutăți, de tot felul. Cuplurile vechi pot avea, în schimb, disensiuni acasă, în săptămâna următoare. Cei tineri, ascultați-vă inima, și nu mai plecați în dragoste cu rațiunea înainte. Asta e varianta, n-avem ce-i face.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Balanţă

Balanța are o săptămână în care e cuprinsă de toate emoțiile și toate amintirile vechi. Balanțele devin, pentru o săptămână, mai nostalgice. Se întorc undeva în trecut, trăiesc amintiri vechi, plăcute. Datorită acestor amintiri pe care le aveți, veți deveni mai receptivi la nevoile celor din jur, analizând cum ați fost voi tratați în trecut și cum trebuie să tratați voi, actual, pe cei din jur. Trebuie să renunțați la indecizii și să nu mai căutați să treceți în pasivitate, făcând un pas înapoi, la orice noutate care apare. Acceptați situația reală, deoarece familia este aproape de voi și vă va ajuta. Deci Balanțele obligatoriu să scape de incertitudini, să acționeze așa cum consideră ele.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Scorpion

Scorpionul are o săptămână cu multă energie și acționează extraordinar de bine pe plan profesional, și mai ales în situații speciale care au nevoie ca voi, Scoprionii, se dominați momentul respectiv, situația și dialogul. E o săptămână în care puneți pondere mare pe afaceri. Aveți o forță de atracție extraordinare, un magnetism de care vorbeam noi anterior ș, în baza acestor calități pe care le aveți, în relațiile cu ceilalți, sunteți câștigători. Dar, apar eși relația de dragoste, unde raporturile personale vor ține cont în primul rând de dorința voastră impetuoasă de a cunoaște persoana cu care urmează să faceți un parteneriat sau nu. Până nu-l analizați voi bine și nu îl cunoașteți în amănunt, nu veți face pasul.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Săgetător

Săgetătorule, ești ca un bulgăre de foc, în săptămâna următoare. Adică acționezi cu rapiditate, distrugi ceea ce nu-ți convine. Ai parte de multe deplasări, dar și multe întâlniri benefice. Sentimental este, orice Săgetător fără obligații, pus în situații super benefice. Carisma voastră și dorința voastră de cunoaștere și a răspunde totodată cu DA, în situațiile ivite, vă face niște câștigători. Sunt foarte multe situații de care veți avea parte, dar nu pregătite de voi. Apar inopinat. Și asta s-ar putea să vă streseze. Șansa este, în schimb, de partea voastră chiar și în astfel de condiții. Deci, una peste alta, o săptămână de șanse nesperate pentru Săgetător. Pentru o săptămână, voi deveni niște meteoriți care pârjoliți totul în jurul vostru.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Capricorn

Capricornul, îl cam ia apa, săptămâna următoare. Devin prizonerii unor situații create de ei înșiși și nu pot face față acestor lucruri. Într-o situație, o legătură partenerială care v-a creat prejudicii de la începutul anului până acum, este sfatul să părăsiți această relație. Nu este o relație benefică pentru voi, deci până la sfârșitul săptămânii, dacă nu acționați, situația va rămâne blocată.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Vărsător

Vărsătorul are începutul unei noi relații. A venit și dragostea pentru ei. Activează profesional, pe toți cei din jurul lui. Îi caută pe cei care știu să producă reușită. Deci sunt un pic profitori. Îi caută numai pe cei care au idei și care pot să-i conducă pe ei la o reușită materială, pe care până la sfârșitul săptămânii, o obțin. O persoană mai în vârstă îi va sprijini pe Vărsători într-o relație de suflet. Deci, până la urmă, tot ajunge la mama, lua tata, la mătușa, la o prietenă mai vârstnică, și își spune tot focul. Că ăștia nu se lamentează. Pleacă și nu vorbesc.

Horoscop 17-24 iulie 2023 pentru Peşti

Peștii, reușită în orice întreprind, ca de obicei, cum sunt ei învățați. Atât în dragoste, cât și profesional, toate lucrurile pe care le începeți au deznodământ fericit. Deci, orice situație care se produce fără știrea voastră, în loc să vă surprindă, voi creați starea și atmosfera respectivă în așa fel încât să vă dea o satisfacție, conducătorului locului de muncă unde sunteți, dar să primiți și recompense. Ca și cum vă împăunați cu meritele altuia.