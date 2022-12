Horoscop 2023, cu Mihai Voropchievici. Vărsătorii se vor îndrăgosti, Taurii vor trăi cea mai frumoasă poveste de dragoste

Horoscop 2023, cu Mihai Voropchievici. Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, în emisiunea Adevăruri ascunse, ce vor face nativii fiecărui semn zodiacal în anul 2023.

Sursa foto: antena3.ro

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

Pentru Berbec va fi un an cu succes. Va reuși tot ce își propune. Norocul va fi cu el chiar și în cele mai grele momente. Să nu creadă că soarta poate fi prea mult de partea lui decât dacă divinitatea este cu ei. Este un an 7, deci un an al iertării. Viața profesională va fi pe primul loc pentru ei. Viața amoroasă este fulminantă și vor reuși lucruri pe care altă dată le credeau imposibile.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Va fi un an al prieteniei și al socializării. Vor reuși să petrecă momente plăcute alături de prieteni și familie. Taurii trebuie să scoată de la cutie creativitatea. Vor iubi mai mult și vor avea parte de multe aventuri și bună dispoziție. Este anul în care o prietenie adevărată se poate transforma în cea mai frumoasă poveste de dragoste.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

Gemenii vor fi foarte norocoși. Vor avea pas de pas alături pe toți cei care îi iubesc și apreciază. Vor primi recompense financiare în urma eforturilor susținute. Poate apărea o schimbare radicală în domeniul profesional. Pot schimba locul de muncă. Avantajul este că fiind deschiși la minte, se vor adapta foarte rapid și vor obține rezultate. Relația de cuplu poate avea mici probleme.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Anul 2023 este un an al schimbărilor pentru Raci. Își revizuiesc atitudinea de până acum față de familie și casă și vor lua decizii radicale care să le aducă liniște în suflet. Racii sunt foarte sensibili și emotivi și orice disconfort sau o tensiune din familie îi pune pe gânduri. Este anul în care pun rațiunea să funcționeze și lasă sentimentele la o parte. Este un an plin de oportunități în plan profesional și vor trebui să profite de asta. Să se bazeze pe intuiție.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Leu

Leii încep un an diamic. Au parte de idei minunate și au energie debordantă. Vor avea venituri suplimentare. În plan amoros, noul an aduce o schimbare benefică și solidă. A doua jumătate a anului le aduce satisfacție.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Fecioară

Fecioara va avea parte de luni pline de romantism. Vor fi optimiste și va fi un an de apogeu pentru această zodie. Relația de cuplu va rămâne imprevizibilă. Este un an bun de introspecție. Să facă o analiză a tuturor cuvintelor pe care le-au folosit. Nu vor reuși foarte multe, dar se vor bucura intens de ceea ce au făcut. Să evite confruntările directe, dar și dezbaterile.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Balanță

Vor fi favorizate, pentru că pun accentul pe relațiile cu cei din jur. Vor fi deschise și vor ieși în lume. Vor comunica și vor spune exact ceea ce gândesc. Din punct de vedere financiar, este un an echilibrat. Este un an bun pentru căsnicii. Vor avea și mici aventuri.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Anul 2023 este un an special în toate domeniile vieții. Vor reuși să facă lumină și să înțelegă unele situații. Adevărurile ies la suprafață în acest an. Toamna îi va provoca la aventuri amoroase. Viața amoroasă și profesională vor fi marcate de noi oportunități de afirmare și de câștiguri.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

Este anul dezvoltării personale și al ambițiilor. Vor avea toate șansele să ajungă acolo unde își doreau de mult. Vor avea oportunități mari de a călătorii. Este posibil să își dorească un schimb al locului de muncă sau chiar al orașului unde locuiesc. Vor avea parte de venturi consistente. Magnetismul personal este în creștere pentru că sunt naturali.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Va fi un an al schimbărilor. Vor avea forță de a trece peste toate piedicile. Să nu lase pe nimeni să-i ajute. Vor fi și epuizați. Vor fi plini de energie, iar starea de sănătate va fi bună.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Vărsătorul are șanse frumoase în plan amoros. Primele luni ale anului vor fi marcate de evenimente frumoase. Se îndrăgostesc până peste urechi. În plan profesional, vor avea parte de un nou început. Pot schimba locul de muncă.

Horoscop 2023 cu Mihai Voropchievici pentru Pești

Peștii vor pune accentul mai mult pe viața sentimentală. Sunt mult mai ocupați de nevoile lor. Vor fi dispuși să accepte cam tot ce iese la iveală. Vor fi foarte selectivi. Perseverența va da roade în anul 2023. Dragostea pe care și o doresc trebuie cultivată.