Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici. Dragoste pasională pentru Săgetători, Berbecii au protecţie divină

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

Săptămâna următoare, Berbecul are protecţie divină. Pot face prostioare, dar nu foarte mari.

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Taurul are o săptămână mai grea. Să rămână acasă în aşteptarea unei schimbări foarte importante cât de curând. Fiţi pregătiţi!

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

Săptămâna următoare, Gemenii stau pe o pojghiţă de gheaţă foarte subţire. Nu ştiu ce au făcut, dar se pare că au vorbit ce nu trebuie şi au deranjat.

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Nativul din zodia Rac este într-o săptămână de silenzio stampa. Este învălut într-o aură de mister. Nu știe nimeni ce are, însă clar are nevoie de odihnă. El cu Doamne Doamne. Are câteva momente de respiro, dar și de a afla niște răspunsuri la anumite întrebări, pe care i le poate oferi doar Doamne Doamne. Se reculege. Poate să meargă și la biserică. Pentru cei care au în jur nativi Raci, sfatul meu este să-i lăsați în pace.

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Leu

Au avut două săptămâni mai grele, cu încercări și se pare că lumea a crezut că leul a abandonat coroana. Acum, trebuie să-și mobilizeze toate forțele și poziția acasă, la serviciu și în societate.

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Fecioară

Foarte curând veți afla un adevăr important care vă va marca viața. O săptămână cu marcaje și cu schimbări.

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Balanţă

Balanțele să lase la o parte grijile și necazurile.

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Scorpionii, trebuie să aibă forță, putere și tărie să îndure câteva provocări. Astrele îi încurajează să fie puternici și să nu cedeze.

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

Săgetătorii intră pe linia dragostei. Ceva nou, fierbinte. O dragoste pasională.

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Trebuie să vă pregătiți de o suită de schimbări majore într-un viitor apropiat.

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Vărsătorul primește vești bune. Cadouri surpriză sau sumă de bani importantă.

Horoscop rune 20-26 septembrie 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Peşti

Este o certitudine că cineva se gândește la tine și te iubește îți va trimite și un cadou.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal