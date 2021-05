Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici. Vise împlinite pentru Tauri, Gemenii primesc un cadou

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici. Dacă săptămâna trecută, toate zodiile au avut parte de lucruri pozitive şi toată lumea a avut o săptămână benefică, să vedem ce spun runele pentru săptămâna ce urmează.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

Pentru că au trecut printr-o perioadă cu suişuri şi coborâşuri, tot felul de probe, de încercări, în perioada respectivă, chiar dacă au avut o rună bună atunci, acum runa vine cu un sfat: Daţi la o parte toate grijile, toate problemele şi tot ce e legat de trecut. Lăsaţi trecutul în spate şi lăsaţi şi necazurile şi pregătiţi-vă pentru o săptămână mult mai bună.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Acest simbol semnifică atât fertilitatea, cât şi belşugul, iar peste puţin timp, visele voastre se vor împlini. Fertilitate înseamnă să fi prolific în munca pe care o faci, să fi fertile şi într-un sfat pe care îl dai. Orice Taur, cât ar fi de nemulţumit, nu se poate să nu fie mulţumit.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

La ce se gândesc Gemenii? La o distracţie, la ceva plăcut. Dacă se poate ca cineva să le aducă şi ceva, iar runa îi anunţă că cineva care se gândeşte foarte intens la ei, le va trimite un cadou minunat. O rună foarte benefică pentru guralivi.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Racul intră în atenţia runei şi îi spune: voi mai ştiţi cine sunteţi? E ceva de capul vostru? Şi atunci runa spune: Mobilizaţi-vă toate forţele pentru a vă consolida poziţia în familie, societate şi la serviciu. Dacă faceţi aceste trei lucruri, veţi triumfa.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Leu

Are o săptămână puţin mai grea, o săptămână de încercare în care trebuie să dea dovadă că are forţă, că are putere, că are tărie să treacă peste nişte mici neajunsuri. Nişte mici situaţii care nu au efecte foarte mari, dar care sunt deranjante. Dacă veţi fi puternici şi rezistenţi, veţi depăşi.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Fecioară

Fecioara are două lucruri, încă de la începutul anului, pe care trebuie să le facă. Ori să schimbe locuinţa, ori să schimbe locul de muncă. Dintre cele două schimbări, Fecioarele vor alege partea care le trebuie în prima fază, dar sunt persoane care le pot face pe amândouă.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Balanţă

Are o săptămână în care nu vrea să mai comunice cu nimeni, are nevoie de odihnă, are nevoie de linişte. Vrea să vorbească cu Dumnezeu. Are nevoie de o săptămână de încărcare a bateriilor. În momentul în care se retrage, se înconjoară cu o aură de mister pentru că nu comunică şi nimeni nu ştie despre ce e vorba.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Scorpionii, de la începutul anului, au avut suişuri şi coborâşuri. Multe incertitudini, dorinţa de a face ceva. Încă de săptămâna trecută era un semnal că ei trebuie să se decidă, să spună cine sunt şi ce trebuie să facă. Iar acum runa îi anunţă: veţi da lovitura şi se va produce un salt rapid calitativ în existenţa voastră. Acest salt este pe toate cele trei planuri: afectiv, muncă şi financiar. Vine ca un fel de bonus, de recompensă pentru perioada anterioară unde au fost mai căzuţi.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

După săptămâna trecută în care a avut parte de triplă protecţie, săptămâna viitoare o primesc şi pe a patra. Se pare că bunătatea voastră a fost luată de cei din jur, celor pe care i-aţi ajutat, drept o slăbiciune. Şi atunci, se cam uită cu ochi răi, vă deoache starea de bine. Sunt protejaţi de toate răutăţile, de forţele malefice. Nu răspundeţi cu răutăţi la răutăţi.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Trebuie să fiţi pregătiţi pentru o suită de schimbări majore într-un viitoare foarte apropiat. Schimbările astea majore, fiecare Capricorn, că e bărbat sau e femeie, şi le va face în funcţie de cerinţele lui. Ei nu acceptă imixtiuni, ei fac ce ştiu ei că trebuie să facă şi ce şi-au propus. Dacă aţi avut şi gândul bun şi v-aţi pus dorinţe la începutul anului, acum e ocazia să se întâmple.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Vărsătorul fură un sfat foarte bun. Va trebui să aveţi foarte multă răbdare şi să nu forţaţi mâna norocului. De ce? Pentru că, spune runa, surprizele plăcute sunt făcute doar pentru cei care ştiu să aştepte. Cu un strop de răbdare, norocul acela pe care îl aşteptaţi de mult va veni săptămâna viitoare.

Horoscop rune 24-30 mai 2021, cu Mihai Voropchievici pentru Peşti

E a doua săptămâna în care sunt puşi pe mesaje. Ei aşteaptă nişte rezolvări la nişte lucruri începute de mult. Atenţie, urmează să primiţi un mesaj şi fiţi pregătiţi. Nu închideţi telefonul şi lăsaţi soneria deschisă. Nu fiţi încuiaţi şi veţi primi mesajul.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal