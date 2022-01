Cât de mult ne influenţează reţelele de socializare relaţia de cuplu, cu Lidia Fecioru: "E important să păstrăm relaţia curată"

"După divorţ, timp de trei ani, mi-am pierdut timpul pe aceste reţele de cunoaştere. Într-adevăr, poate că în primul an după căsătorie am avut aşa aiureala aceea de libertate. După un an, am simţit că aveam o apăsare.

Am întâlnit şi oameni minunaţi pe aceste reţele. Suntem prieteni şi acum, dar nu am avut o relaţie. 80% din bărbaţii care îşi fac conturi pe aceste reţele de dating sunt căsătoriţi.

Bărbaţii intră pe aceste reţele pentru că le lipseşte ceva. Cel mai probabil, relaţia pe care o au nu îi mai satisface şi atunci caută în altă parte. Cumva, cu toţi ne căutăm ceva ce nu găsim acasă. Poate avem şi acasă, dar nu ştim să cerem.

Este chestia de reţinere. Nu că nu îşi dă seama ca femeia lui nu a sta asa, cumva nu vrea ca aceasta să ştie că el vrea altceva. Au o chestie ascunsă. Acolo minciunile sunt întinse.

Cea mai mare prostie este atunci când bărbaţii spun că au de gând să divorţeze de soţii, că nu se mai înţeleg. Şi chiar ţine la unele femei.

Au o stimă de sine scăzută cei care caută astfel de relaţii. Nu au încredere în nimic. Există şi bărbaţii care îşi doresc o relaţie în adevăratul sens al cuvântului. Ideea este că, minciuna are picioare scurt", a spus Lidia Fecioru, sâmbătă, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

Lidia Fecioru: "Bărbaţilor le trebuie termen de comparaţie"

Toată lumea încearcă şi are acest drept. Poate că aşa îşi găsesc pe cineva sau partenerul potrivit. Nicăieri nu scrie că dacă eşti nefericit acasă să nu-ţi cauţi în altă parte. Bărbaţilor le trebuie termen de comparaţie, ca să le întărească relaţia de acasă.

Şi femeile caută aventuri, din aceleaşi motive. Îşi doresc altceva şi ele. Partea mai puţin bună a acestor reţele este că ele creează dependenţă. Dacă vrei să cunoşti pe cineva, ştii unde să-l cauţi.

Sunt multe relaţii care s-au aprins repede, dar care s-au stins la fel de repede. De obicei, sunt oameni cu acelaşi gen de probleme cei care se găsesc. Sunt frustraţi, negajiţi. Aceştia fac relaţii mai mult. Îi recunoşti imediat pe cei care vin cu traume din trecut.

Cât de mult ne influenţează reţelele de socializare relaţia de cuplu, cu Lidia Fecioru: "Nu se pot clădi relaţii stabile pe internet"

Nu se pot clădi relaţii stabile pe internet. Tinerii se duc la o întâlnire două şi apoi se rupe relaţia. Aceste ieşiri pot fi şi o metodă de terapie, dar trebuie să ştii să o reglezi.

Oamenii, pe internet, spun poveşti foarte frumoase. Cumva ascunde mai multe măşti. Ai o mască şi o faci în toate culorile pe care le vei. Sub aceste măşti sunt foarte mulţi oameni cu frustrări.

Comunicarea este cheia în relaţie. Partenerii trebuie să recunoască ceea ce simt unul pentru celălalt. Să spună ce le lipseşte.

Cu toţii avem tendinţa de a înşela la un moment în viaţă. Important este să fim sinceri cu noi şi cum profităm de ocazie. Sunt şi oameni care nu şi-au înşelat partenerii. E foarte important să păstrăm relaţia curată. Nu îşi mai place, rupe-o! Dar nu o murdări. Dacă vrei altceva, mută-ţi locul!

Fiecare trebuie să-şi rezolve problemele prin comunicare. Dacă nu spune, înseamnă că are lucruri mai jignitoare de spus. Aşa, fiecare dintre parteneri ştiu încontro să o ia.

Sunt poveşti frumoase, care ne hrănesc sufletul şi psihicul. Sunt femei care nu primesc complimente de la soţi, iar pe reţelele de socializare aude cuvintele pe care acasă nu le găseşte. Apoi, când închide telefonul, îi sclipesc ochii.