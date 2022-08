Ingredientul din bucătărie care se aplică pe piele în caz de arsuri minore | Mihai Voropchievici: "Durerea dispare"

"A cumpărat soția mea pește. Plecând să mai cumpere ceva, a rămas ca eu să-l dau prin făină și să-l pun în tigaie la prăjit.

A rămas o codiță udă, iar atunci când i-am dat drumul în tigaie, a sărit un mare strop de ulei pe mâna mea. Plus de asta, m-am și ars la două degete.

Instinctul meu a fost să duc cele două degete în cavitatea bucală. Și așa am și făcut. Am văzut în față și farfuria cu făină și am pus cele două degete în ea. Am început să râd. Nu mă ustura și durerea a dispărut. Și așa am pus făină și pe bucățica de piele unde a sărit uleiul. Făina m-a ajutat.

Am găsit într-o carte "Secretele bunicii" despre ce să faci atunci când te arzi sau opărești. Exact ce am făcut și eu. Pe arsurile minore de bucătărie, făina nu lasă urmă, te ajută. Eu nu am avut alt remediu, așa că făina mi-a fost la îndemână.", a spus numerologul în cadrul rubricii Leacul zilei din emisiunea Adevăruri ascunse.