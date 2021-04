Leacul zilei, cu Lidia Fecioru: "Este o băutură foarte interesantă din mei, secară şi hrişcă!"

Lidia Fecioru a prezentat la ''Adevăruri Ascunse'' un leac simplu, dar extrem de eficient pentru anumite afecţiuni.

Bionergoterapeutul a mărturisit, că în urmă cu câţiva ani, a întâlnit o persoană care a pus pe picioare o afacere, pentru a veni în sprijinul persoanelor care se confruntă cu afecţiuni la glanda tiroidă, şi nu numai.

"Este o băutură foarte interesantă din mei, secară şi hrişcă. Noi ştim că secara şi hrişca sunt cele mai bogate în complexul de B-uri, inclusiv B9, acidul folic, fier organic. Toate astea sunt organice, ele fermentează într-un fel şi se bea ca un shake. Această băutură schimbă metabolismul organismului, ajută la recondiţionarea celulelor. Regenerare, recondiţionare. Noi hrişca ştim la ce e foarte bună, pentru că hrişca este foarte foarte bogată în tot ce înseamnă vitamine şi minerale. Are fier, are magneziu. La ruşi, hrişca se socotea mâncarea sportivilor. Se poate mânca şi de către copii. Este reţeta pentru nodulii tiroidieni, are proprietăţi foarte bune pentru glanda tiroidă, pentru hormoni. E nemaipomenită, aşa că, eu am să pun pe Facebook şi o să dau şi date de contact (...) Chestia este că schimbă tot ceea ce înseamnă celula umană", a spus Lidia Fecioru, în cadrul emisiuni "Adevăruri Ascunse".

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal