Leacul zilei, cu Lidia Fecioru: ''Ceaiul de frunze de muştar este foarte bun în scăderea în greutate''

''Frunzele de muştar sunt foarte bogate în minerale şi antioxidanţi, vitamina C, vitamina A, vitamina E, caroten, caciu, fier, magneziu, zinc, seleniu. Ceaiul de frunze de muştar e foarte bun în scăderea în greutate, inclusiv pentru cei care au diabet.

E foarte bun pentru bărbaţi şi femei pentru că ele sunt bogate în vitamina K1 şi 400 de grame de frunze are 500 de procente de vitamina K. Un om are nevoie de ea pentru întărirea oaselor pe an. E foarte bun în profilaxia bolilor de Alzheimer. Apropo de cele care vor să rămână mămici, să bea ceai de frunze de muştar. Şi tăticii ar trebui să bea. O să pun reţeta pe Facebook, cu siguranţă'', a spus Lidia Fecioru la Antena 3.