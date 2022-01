Mantrele magice ale iubirii în 2022 pentru fiecare zodie, cu Lidia Fecioru: "Sunt ceea ce simt"

Aceste expresii trebuie să facă parte din acatistul sufletului nostru, a avertizat Lidia Fecioru, care a prezentat mantrele fiecărei zodii.

Mantrele magice ale iubirii pentru Berbec

Sunt ceea ce simt, sunt iubire, sunt fericire, sunt aventură, îmi accept sentimentele și emoțiile așa cum sunt și le permit să mă ghideze în drumul meu prin această viață pentru a mă ajuta în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare secundă.

Mantrele magice ale iubirii pentru Taur

Învăț să am încredere în puterile divine, învăț să am încredere în Univers. Știu că îmi este destinată o poveste minunată de dragoste. Știu că urmează să am putere și să am parte de cele mai frumoase lucruri. Știu că cineva mă protejează și vrea să mă vadă fericit.

Mantrele magice ale iubirii pentru Gemeni

Îmi deschid sufletul și îi permit dragostei adevărate să mă găsească. Nu mă ascund după zidurile pe care le-am construit în jurul meu de teama de a părea și de a fi vulnerabil. Îmi pun inima pe o tavă și arăt cine sunt cu adevărat.

Mantrele magice ale iubirii pentru Rac

Nu mă mai grăbesc nicăieri, mă bucur cu tot sufletul meu de această călătorie în viață. Știu că dragostea adevărată este deja în drum către mine, însă ea va ajunge să mă găsească doar în momentul în care eu voi fi pregătit să o accept, să iubesc cu tot sufletul, fără regret.

Mantrele magice ale iubirii pentru Leu

Cred în mine, cred în puterea dragostei. În ultimul an mi-am învățat lecțiile, știu că ce îmi doresc este o relație sentimentală, știu cum vreau să fie sufletul meu pereche, am răbdare și promit să nu mai greșesc niciodată.

Mantrele magice ale iubirii pentru Fecioară

Fac un pas în spate și îi permit destinului să îmi arate care este drumul pe care trebuie să merg mai departe, astfel încât să găsesc iubirea adevărată. Nu mă mai tem de nimic. Fiecare clipă vine cu o lecție importantă, care mă va învăța să mă ajut pe mine în viitor.

Mantrele magice ale iubirii pentru Balanță

În acest an aleg să am încredere în mine. Aleg să fac un pas în față și să merg mai departe pe drumul meu, iar acolo unde voi păși voi găsi doar dragoste, bunătate și fericire. Nu îmi mai este frică de nimic. Îmi deschid inima și iubesc tot ceea ce mă înconjoară.

Mantrele magice ale iubirii pentru Scorpion

Sunt pregătită pentru tot ce urmează, sunt pregătită să fac pasul cel mare. Sunt pregătită să îmi întâlnesc dragostea adevărată. Sunt pregătită să știu ce înseamnă să iubești și să fii iubit. Sunt pregătită pentru toate bucuriile pe care le aduce o relație.

Mantrele magice ale iubirii pentru Săgetător

Fac un pas în spate și nu mai lupt împotriva destinului. Accept ca Universul să îmi arate care este drumul pe care trebuie să merg în continuare. Am încredere în Divinitate pentru că știe ce este bine pentru mine. Știu că mă așteaptă surprize minunate în această viață.

Mantrele magice ale iubirii pentru Vărsător

Sunt recunoscătoare pentru această călătorie minunată a vieții mele. Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce am trăit până acum, pentru ceea ce voi trăi mai departe. Sunt recunoscătoare pentru puterea mea. Sunt recunoscătoare pentru iubirea pe care mi-o port. Sunt recunoscătoare pentru sufletul pereche pe care urmează să îl întâlnesc.

Mantrele magice ale iubirii pentru Pești

Iubesc viața cu tot sufletul meu, iubesc tot ceea ce mă înconjoară. Iubesc oamenii și mă iubesc și pe mine. Iubesc să fiu îndrăgostită. Iubesc să primesc și să ofer iubire. Dragostea este cea mai puternică forță a lumii. Universul mă pregătește pentru întâlnirea cu sufletul pereche.

