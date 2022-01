Meteo din bătrâni pentru ianuarie 2022, cu Mihai Voropchievici: "Va fi ger"

"Anul 2022 este sub protecția planetei Jupiter. Anul are mare noroc și loc de cinste între oameni. Atenție, totuși, la boli. Friguri și căldură la pântece. An roditor și cu fructe multe. Pâinea va fi scumpită.

Primăvara este friguroasă. Vară friguroasă, iar apoi moină și apoi prea cald. Toamnă amestecată cu ploaie. Iarnă friguroasă și cu zăpadă multă.

Vânt de la apus și de la miază noapte. Pește puțin în acest an. Pietrele prețioase pentru anul 2022, safire și smaralde. An bun pentru așezare cu soție, deci pentru căsătorie", a spus numerologul Mihai Voropchievici, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

Meteo din bătrâni pentru luna ianuarie 2022, cu Mihai Voropchievici

Până pe 4 ianuarie senin, dar cu puțin vânt și ger.

Pe data de 5, un strop de zăpadă.

6,7,8, iar ger.

Pe 9 se înnorează.

Pe 10, 11, 12, 13 ianuarie iar ger.

14,15,16 moină.

17 ger.

Pe 18 ianuarie cald.

19 vânt.

20, 21 moină și vânt.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ger tare.

29, 30, 31 se înmoaie..

Deci, va fi ger. Alternanță moină și ger" a mai precizat numerologul Mihai Voropchievici cu ajutorul Gromovnicului din bătrâni.

