Mihai Voropchievici, analiza matricei numerologice a lui Vladimir Putin: "E lipsit total de iubire. Se manifestă precum Hitler"

”Anul nașterii este sub influența cifrei 1. Ce înseamnă? Înseamnă lider, puternic, lider, individualist. S-a născut să fie lider. Fiecare cifră vine cu altă influența.

La un moment dat, trece pe cifra 3, care presupune disciplină și comunicare. Este un pic de aventură, dar cu limite secrete. Este și o perioadă de cunoaștere, de aprofundare.

Cifra 6 este una benefică din codul lui. El trebuia să-și întemeieze o familie. Să cunoască pe cineva. Din aventura cunoașterii a ieșit un copil, pentru că avem o dublă de șase.

E lipsit total de iubire. Lipsa banilor l-au obligat să treacă pe altă latură.

Anul 2022 este sub influența cifrei 4, care înseamnă distrugere. Dar 4 poate să fie o cifră cu dublu-efect, pentru că poate să distrugă, dar și să auto-distrugă. El practic își urmărește țelurile.

Fiind născut în ziua de 7, toate laturile negative ale lui 7 la el sunt activate și dacă le adunăm pe toate astea vom vedea că are tot 7 și cifra de destin.

Asta înseamnă două datorii karmice pe tot ce înseamnă ajutorare, respect față de alte persoane. 7 este secretos, nu scoți nimic de la el. Știe să păstreze secrete. Ca dovadă, fiecare a dat cu presupusul și el a acționat în secret.

Dar 7 este introvertit, este foarte deștep și rezolvă la nivel intuitiv, comunicarea e mai puțină. Cu patru de 1 și trei de 2, el nu are decât acumulare. Acumulează informații, dar nu le transmite.

Cu patru de 1, vibrația lui 1, în poziția de a avea patru în diagramă, se traduce cam așa: cine se teme de mine, înseamnă că mă respectă. Cu alte cuvinte, ei trebuie să se teamă, iar el, în momentul în care îi vede pe toți că se tem, el consideră că abia atunci e respectat.

Este tipul de oligarh care trăiește și se alimentează din frica oamenilor. Are și niște calități extrasenzoriale”, a spus numerologul Mihai Voropchievici.

În diagrama lui Vladimir Putin apare cifra 4, despre care maestrul Voropchievici spune că este o cifră care se poate divide.

”El este unul, dar mai sunt încă trei care îl pot vinde în orice clipă. Trădarea îl poate opri pe Vladimir Putin, atât”, a explicat acesta.

Când și cum îi va veni sfârșitul lui Vladimir Putin

”Zero este cifra în care omul este pur și simplu căzut la pământ, nu mai poate să facă nimic. Și urmează. În 2023 intră pe incidența lui (n.r. - Vladimir Putin).

Chiar dacă anul ăsta se dă mare zmeu, în 2023 este un final, pentru că deja și l-a pregătit singur în cifra morții, în cifra cuceririlor, a distrugerilor. El aici nu crează, el distruge efectiv.

Și distruge, pentru că 4 reprezintă și crucea cardinală. Dorința lui, să dea Dumnezeu să nu fie așa, pentru că acest 7 îl face foarte secretos. E dorința de expansiune, el vrea să aibă cuceriri și în est, vest, sud și nord.

Moare de moarte naturală. Dacă ultima cifră era un 5 sau 6 sau era 0 și mai continua cu o altă cifră ascendentă, automat era plecarea la ceruri. Poate să stea foarte bine într-o expectativă, dar el nu mai are niciun fel de drepturi, pentru că singur și le pierde și singur și le îngrădește”, a mai spus Mihai Voropchievici la Antena 3.

Ce spune matricea psiho-energo-informativă a lui Vladimir Putin

"Omului astuia dacă îi spui că este un nimeni, efectiv l-ai terminat. El distruge tot cu puterea cuvântului. El trebuie să știe totul. Acțiunile sunt îndreptate doar din exterior.

Are patru de unu. Lovește sub centură punctele slabe. Nu suportă critici la adresa lui, dar el poate să facă asta. Are o mentalitate de dictator.

Trei de doi. Când îi apare un gând negru în minte, se manifesta precum Hitler. Deci, dacă i-a venit gândul să invadeze Ucraina, asta a făcut.

Chiar și din neatenție poate să rănească foarte rău. Are succes în domeniul sportului. Este iubit, dar și pedepsit de Dumnezeu.

Trece prin diverse cumpene. Tinde să schimbe lumea precum își dorește el. Își tratează bolile cu ajutorul bioenergiilor.

Predispus la boli hormonale și boli ale creierului. Îmbătrânește repede pentru vârsta lui. La el a venit o îmbătrânirea rapid. Nu știe să ofere dragoste.

Este dictatorul care își scapă singur groapa", a mai spus Mihai Voropchievici.