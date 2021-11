Mihai Voropchievici explică matricea numerologică a artistului Petrică Mîţu Stoian

"Matricea numerologică este alcătuită din zi, lună şi anul naşterii. Pentru matricea numerologică, se fac operaţii de înmulţire, iar în final apare un cod. Se ia pe două axe, de la zero la nouă, câte numere sunt în numerologie, şi de la zero la 70.

Vârsta de 70 de ani, este vârsta medie a speranţei de viaţă din ţara noastră. Din toate cele înmulţite, apare un cod, care reprezintă matricea personală a lui Petrică Mîţu Stoian.

Pentru a fi mai clar, în momentul când sunt acele acelei persoane, apar una sau două din iniţialele numelui. Dacă o vedeţi pe acesta, este un P, de la Petrică, iar acesta este un M, de la Mîţu.

Vrei nu vrei, universul conlucrează şi îţi apar toate minunile acestea. Aici arată foarte bine, de la zero la 10 ani cu o influentă de jur împrejur. Era foarte volatil, foarte copilăros, dar se descurca fantastic.

Imediat de la zero la 20 a intrat pe incindenţa lui cinci, cu factor neprevăzut. De acolo deja, el începea să facă nişte lucruri grozave. La 20 de ani era vizibil, iar cifra 5 nu ai cum să o ascunzi. Mâna nu ai cum s-o ascunzi. Da?

La vârsta de 30 de ani a trebuit să muncească foarte mult ca din nou să intre pe incidenţa altei cifre de cinci. De aici începe expansiunea, până undeva la 50 de ani. Acolo era la apogeu, 50 de ani pentru el fiind incidenţa cifrei şase unde a apărut şi factura de divorţ, de ruptură cu partenera de viaţă.

Fiind exact după 16 ani de căsătorie. A fost un ciclu de nouă ani care a funcţionat foarte bine, dar el având şapte cifre de destin.

Acest şapte fiindu-i fatal pentru că nu a putut să ducă la al doilea ciclu de încă nouă ani ca să fie 18. La 16, s-a împiedicat, dar cum spuneam eu odată, persoanele care au cifra şapte în destin sunt oamenii care nu fac tam-tam, nu distrug. Sunt amiabili, tu mergi pe drumul tău, eu merg pe drumul meu, s-a rupt, nimeni nu a putut să-i repreşeze că răpăsatul Petrică a fost un om dur care a făcut lucruri rele". Conform spuselor domnului Mestru Mihai Voropchievici, în emisiunea Adevăruri ascunse de pe Antena 3.

Ce reprezintă cifra şapte în destin şi cum a fost afectat Mîţu Stoian

"El a făcut într-un an de metal, acesta fiind anul şobolanului. Avea o inteligenţă extraordinară, era ieşit din comun ca intelect. Prindea foarte repede, dar avea şi o inclinaţie deosebită spre plăcerile trupeşti.

Petrică nu avea un prieten, nu o sută, nu o mie, "n" relaţii oriunde ar fi mers. Reuşea în absolut toate domeniile de activităţi. Dacă nu ar fi făcut muzică, putea fi un alt profesor, să predea altceva.

Era sensibil la bule contagioase şi afeţiuni respiratorii", a spus maestrul Mihai Voropchievici, în emisiunea Adevăruri ascunse de pe Antena 3.

Cum te poate afecta cifra zero în destin

"Revenim la prima pagină cu acel zero care este în coada matricei. Zero este atunci când un om are în matrice, cifra zero. Un an debusolat, care se învârte în jurul cozii.

Fiecare îl poate influenţa, unu îi spune ceva, celălalt îi spune altceva. E atât de nesigur pe el, se lasă influenţat de o multitudine de persoane, iar în final poate să ia nişte decizii total eronate, total greşite. Totodată, zero este un gen de punct terminus. Terminus în sensul că dacă nu apare o boală.

El ca interpret se îngrija foarte mult de acestea, atât iarna, cât şi în perioada de toamnă. Era foarte grijului.

Acum nu a mai fost grijului pentru că tentaţia de a se lăsa influneţat a fost mare. Acesta ducându-se să facă o terapie postcovid.

Ca să înţeleagă fiecare, e ca acela care vrea să vadă cum îi stă spânzurat. Îşi pune funia de gât, se urcat pe scaun şi după aceea dă cu piciorul.

În momentul când tu intri în nişte lucruri de care nu ai nevoie.

Abia acum aflăm de acel tratament hiperbaric şi cu toate minuniile care erau contra indicate.

Artistul a mers în gura lupului singur sau cum au zis foştii colegi, la trasat", a mai spus Mihai Voropchievici, în emisiunea Adevăruri ascunse de pe Antena 3.

O altă cifră de destin i-ar fi schimbat soarta

Dacă avea altă cifră era cu totul ală poveste, dar şi ziua în care s-a întâmplat decesul este altă zi cu mai puţin noroc.

O asociere mare de cifre aducătoare de lucruri neplăcute, de ruptură, de despărţire.

Ziua 6 noiembrie 2021, avea o cifră de destin, patru, şi ştiţi şi voi că v-am spus de multe ori, cifra este şi acesta a abilităţii, dar în momentul în care îi forţezi limitele, e cifra morţii.

Cu regrete şi cu odihnă veşnică pentru un om pe care, nu ştiu dacă nu la iubit cineva din acestă ţară!

Pe mine nu mă interesează să vină multă lume după, să vină cât trăiesc dacă are nevoie. Ştii că mortul de la groapă nu se mai întoarce cum spune românul. Nu avem ce-i face". Acestea au fost cuvintele domnului Mestru Mihai Voropchievici, în emisiunea Adevăruri ascunse de pe Antena 3.

