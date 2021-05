Obiceiuri de Paști de la Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru. Ce facem ca să avem un an reușit

”Când vin de la biserică am ritualurile mele. Unul dintre ele este cel cu lumânarea de la biserică.

Lumânarea cu care iau lumină o am acasă de la an la an. Aceste lumânări sunt importante în zilele grele, aprindem lumânarea de la Înviere când trecem printr-o perioadă grea. La fel și lumânarea de la cununie, trebuie aprinsă în situații de cumpănă.

Lumina purifică rugăciunea noatră. Și când dăm de pomană, dăm cu lumină, ca să știm unde ajunge, dacă dăm fără lumină și nu spunem pentru cine, ajunge în neant” a spus maestrul Voropchievici.

Mai este obiceiul să îmbraci ceva nou de Paște sau la masa de Paște. E o tradiție frumoasă. E bine în Săptămâna Patimilor să împrăștiem din ce ne prisosește, să ajutăm și pe alții. Dăruind vine bucuria. Când vezi în ochii altora bucuria pe care le-ai făcut-o dăruindu-le ceva.

Învierea este o sărbătoare a bucuriei

”Nu mănânc în noaptea de Paști când vin de la biserică. Dimineața a doua și când mă trezesc iau aghiasmă și anafură, mă spăl pe față cu un ou alb și unul roșu și spun: să am pielea albă și frumoasă, să am ruj în obraji și să fiu sănătoasă.

În apă pun niște bănuți și petale de flori. Abia apoi se pune masa și mâncăm cu toții mâncarea tradițională” a spus Lidia Fecioru despre tradițiile pe care le urmează.

”Când făceam pască cu brânză se orna cu flori și se tăiau și se dădeau la vite și la păsări pentru că sunt vindecătoare. Pasca se mânca și 3 zile la rând se mânca mâncarea sfințită, apoi puteai mânca ce și cum vrei. Dar primul lucru pe care îl bagi în gură dimineața, asta e, mâncarea sfințită” a mai adăugat Lidia.

