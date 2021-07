Reguli de bază ale destinului pe înţelesul tuturor, cu Lidia Fecioru: "Abia atunci vom putea trăi viaţa în deplinătatea forţei ei"

"Ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus, indiferent de cât am vrea noi să fugim de ce ne este predestinat. Tot acolo ajungem, dar o luăm pe ocolite şi ziceam că am fugit de destin.

Destinul are propriile lui reguli. Nu există să citim undeva despre destinul fiecăruia. E greu. Putem spune lucruri apropiate despre destinul unui om, dar nu poţi intra să vezi exact ce este acolo.

Se zice că dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune-I planurile tale. Aşa si noi. Dacă vrem să-L facem pe Dumnezeu să râdă, să-i spunem planurile noastre. El oricum va schimba totul imediat", spune bioenergoterapeutul, în cadrul emisiuni "Adevăruri ascunse" de la Antena 3.

Reguli de bază ale destinului, cu Lidia Fecioru

1. "Trebuie doar să-ţi doreşti, dar trebuie să-ţi doreşti din tot sufletul. E important să luăm decizii clare întotdeauna. Exact cum spuneam şi cu căniţa sau cu mantrele. Pune-ţi o dorinţă clară! Nu pune 10 dorinţe că nu se vor îndeplini. Sunt unii care spun că nu s-a îndeplinit dorinţa. Păi, înseamnă că e greşeala ta. Nu era pentru tine. Ţi-ai pus o dorinţă ireală.

2. Este destul de uşor să ne schimbăm calea. Mergem pe un drum, apoi hai că mai ţopăim puţin şi pe cealaltă parte. Nu! Opreşte-te şi realizează că acel drum nu duce nicăieri! Nu vei înţelege nimic. Nu tu eşti cel inconsecvent, ci destinul îşi bate joc de tine într-un mare fel. Nu poţi trăi aşa!

Problema este că în loc să ajungi la timp acolo unde ai de ars acel punct al karmei, al destinului, vei face chestia asta mult mai greu. E bine să ne oprim din drumul pe care-l vedem greşit în viaţa noastră şi după să începem să mergem pe alt drum. În orice situaţie este valabilă. Sufleteşte sau financiar, în orice este valabil. Nu putem face acest lucru! Trebuie să oprim şi începe a merge pe alt drum. Căcnumai aşa vom vedea că există alt drum.

3. Totul în viaţa asta are un preţ. Ce e gratis, e de fapt foarte scump. Mai au evrei o zicală. Că ce e degeaba, nu e bun. Îţi dă gratis, dar pe partea cealaltă îţi ia şi pielea de pe tine.

4. Cea mai scumpă resursă este inacţiunea. Să stai şi să aştepţi. Chestia asta o facem spre sfârşitul vieţii.

5. Dacă o persoană se teme că va greşi, deja e o greşeală. Pentru că decizia este cea care contează. Deci, nu facem ceva ca să nu greşim, când de fapt am greşit.

6. Nu există accidente în viaţă. Noi le atrage. Lângă noi nu sunt acei oameni pe care am fi vrut să-i vedem lângă noi, dar asta este alegerea noastră. Noi am decis asa. Nimic nu-i întâmplător pentru că o persoană de genul acesta, nu vine întâmplător. Te învaţă ceva, te învaţă lecţia destinului. Ori tu pe el, ori el pe tine. Dacă nu înveţi lecţia, rămâi prost.

7. Nu există plăcere supremă în viaţă. Nu poţi să zici, Doamne pentru asta îmi dau viaţa, să beau o facea şi pentru asta îmi dau viaţa. E o plăcere, dar nu este o plăcere supremă. Nu trebuie să avem plăceri supreme.

8. Dacă încerci să te schimbi, atunci e timpul să uiţi de pasivitate. Exact ce spuneam mai sus. Nu faci nimic, eşti pasiv, vei avea aceeaşi viaţă ca alaltăieri. Pasivitatea este cea care ne ia şansele. Ne fură norocul. Ne ia şansele să întâlnim oameni, de a schimba ceva.

9. Viaţa ne va da acele sarcini pe care nu vrem să le rezolvăm. Fugim de o situaţie de 100 de ori şi tot acolo ne întoarcem. Sau avem o relaţia care nu merge de niciun fel şi indiferent de câte ori vom divorţa, putem şi de 20 de ori, dacă nu învăţăm acea lecţie să schimbăm ceva, vom avea acelaşi gen de viaţă.

10. Vechile obiceiuri ne împiedică să ne schimbăm viaţa. Sunt persoane care etichetează. Pur şi simplu pun etichete foarte uşor. Renunţând la punerea etichetelor vom renaşte în interiorul nostru. Vom avea un alt motiv.

11. Venim de nicăieri şi nu mergem nicăieri după moarte. Noi venim de nicăieri practic. Nu există cineva care să numere câte vieţi anterioare a avut sufletul, câte reîncarnări. Nu ştim nici unde se va reîncarna sufletul nostru. Imediat sau peste 20 de ani. De aceea, noi trebuie să ne bucurăm de sensul vieţii acum. Clipa este cea mai importantă şi trebuie să o trăim. Nu există mai târziu.

12. Nu poţi fi bun cu toată lumea. Nu trebuie să tratezi opiniile altora ca pe un adevăr absolut, unic. Sunt oameni buni şi oameni răi, dar nu-i putem iubi pe toţi.

13. Fiecare are de ales dacă să acţioneze sau să rămână pasiv. Acceptaţi-vă cu adevărat toate problemele. Cu toate defectele, problemele sau dorinţele pe care le aveţi. Dacă vom accepta că avem şi defecte, că suntem defecţi, abia atunci vom putea trăi viaţa în deplinătatea forţei ei. Fără frică, fără anxietate.

Sunt atât de importante clipele, persoanele din jurul nostru. Totul este important în jurul nostru. Important este să nu pierdem clipa. Destinul ne taxează şi după plătim", consemnează Lidia Fecioru.

