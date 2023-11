Semnele care îţi spun că suferi de burnout - epuizare constantă | Lidia Fecioru: "Este obligatoriu să faci asta"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, care sunt semnele prin care ne putem da seama că suferim de burnout - starea de epuizare constantă.

Sursa foto: antena3.ro

Faza de burnout vine cu o serie de semne şi simptomatologii, mai ales la peroanele care muncesc foarte mult, a arătat Lidia Fecioru la "Adevăruri ascunse".

Primul pas este să conștientizam aceste semne şi să luăm cât mai urgent măsuri. În acest context, bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a povestit propria ei experiență cu burnout-ul şi a oferit o serie de soluţii care au ajutat-o.

"Burnout-ul este o formă de depresie pe care noi o conștientizăm ca şi o problemă, dar nu știm să o definim. Fie că spui că ai o lipsă de concentrare, dureri de cap, pierdere a poftei de mâncare, crize de furie, anxietate, simptome de depresie, de fapt toate astea fac parte dintr-o anxietate.

Noi le simțim că există, dar nu le accesăm ca pe o depresie. Deci, sfatul meu este ca întotdeauna să ne adresăm unui psiholog sau a unui psihiatru, pentru că nu e obligatoriu să te bage pe un tratament pentru depresie gravă. Dar și forma asta de depresie, dacă nu este tratată la timp poate aduce şi alte simptomatologii.

1. Nu te mai poți odihni cum trebuie

Tu socoate că nu dormi şi când începi să nu dormi, începe sistemul nervos să clacheze. Şi tot ce ține de sistemul nervos e un lanț întreg cu stare de furie, cu stare de anxietate, cu stare de nervi, cu stare de dureri de cap. Deci toate chestiile astea vin în urmă neodihnii sistemului nervos. Chiar dacă dormim şase ore și nu ajungem să odihnim sistemul nervos atât cât are nevoie, avem o suprasolicitare a sistemului nervos și trebuie să ne ducem obligatoriu să cerem ajutorul unui psihiatru.

Nu mă duc la un psiholog să spun ce am pe suflet, că nu mă ajută cu nimic, ba din contra. Îmi alimentez furia, îmi alimentez nervii, îmi alimentez starea. Mai bine te duci la un psihiatru să-ţi dea un tratament ca să poţi să te odihnești, să începi să-ți recuperezi sistemul nervos.

2. Ai stări de nervi şi furie pe care nu le mai controlezi

Suprasolicitarea asta te ţine o vreme apoi clachezi şi începi să lovești pe cei mai apropiați de tine. Începi să fii furios pe copii, pe nevastă și așa mai departe. Şi începe starea asta, o stare de disconfort în interior și nu îți dai seama că e o problemă.

3. Ai probleme de digestie

Tu socoate că tot ce înseamnă începând de la o simplă gastrită este pe neurovegetativ. Deci unde dai, te duce către sistemul nervos. Avem nevoie de a rupe ritmul, un weekend, în care să dormim. Odihnă este cea care reface sistemul nervos cel mai bine. Ai copii mici acasă? Nu-i problemă! Ai o soacră, ai un socru, şi asta apropo înseamnă să trăiți bine cu socrii, deci nu-i o problemă. Rupe două zile în care să dormi. Simplu.

Lidia Fecioru, soluţii pentru a ieşi din starea de burnout

Cere ajutor specializat

Eu am o prietenă psihiatră care e o doctoriță excepțională la Bălăceanca. Şi m-am dus la ea și i-am spus că nu dorm și simt că nu e ok și mi-a dat pastile. Şi mi-a zis iei jumătate şi vezi cum dormi. Dacă nu dormi cât simți nevoia, atunci iei o pastilă întreagă. M-am dus acasă și am dormit 18 ori într-un weekend. Aveam nevoie de acel click care trebuia să mă scoată din asta. Asta trebuie să facem când ajungem să nu mai suportăm, e bine de făcut acel click de care avem nevoie. Dar este obligatoriu să căutam ajutorul unui specialist. În aceste momente oamenii ajung și la divorț. Deci e grav, adică se ajunge la o tensiune în familie, dacă nu știm să gestionăm și nu cerem ajutorul și ni se pare că noi suntem cei mai deștepți. Suntem deștepți, dar nu cei mai deștepți.

Dă-ţi voie să faci activități frumoase

E bine să îi dăm creierului atât somn, cât și lucruri frumoase. Puneți un film cu final fericit, o chestie de distracție, un film de familie liniștitor chiar dacă adormi uitându-te la el. În viață trebuie să facem lucruri frumoase, adică și să avem curajul să renunțăm la cele care ne stresează. Adică să avem curajul să facem lucrurile astea, să ieșim din cotidianul pe care ni se pare că îl controlăm", a spus Lidia Fecioru