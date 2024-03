Zodii care preferă singurătatea. Horoscop cu Mihai Voropchievici: "Antisociali prin definiție"

În emisiunea Adevăruri ascunse de la Antena3.ro, numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit zodiile care preferă singurătatea, într-un nou horoscop inedit.

Există semne zodiacale extrem de populare care, în sinea lor, nu sunt deloc "de gaşcă" ci mai degrabă "lupi singuratici". Mihai Voropchievici i-a dat de gol pe toţi!

Scorpionul nu-şi caută prieteni

Scorpionul este cea mai complicată zodie. E recunoscut ca fiind cel mai dificil dintre toți nativii din zodiac, pentru că nu știi niciodată ce vrea el cu adevărat și ce gândește. Preferă să fie singur și să nu dea socoteală nimănui. Chiar dacă are o familie numeroasă și destul de mulți prieteni, Scorpionul e recunoscut printre cei mai singuratici din zodiac. Nu caută niciodată o viață socială. Nu-i plac anturajele zgomotoase. Prieteni de obicei îl caută pe el, dar niciodată el nu-și caută prietenii. Scorpionul preferă singurătatea și se implică în tot felul de activități de unul singur, care nu suportă amestecul altora.

Are diferite hobby-uri. Poate să se refugieze în lectură sau chiar în jocul online. Poate să facă sporturi individuale. Nu va juca fotbal, volei... Poate fi un șahist extraordinar sau un pictor care să scoată o capodoperă. Se spune că nici la serviciu Scorpion nu este un bun coechipier, pentru că în realitatea lui nu-i pasă de ceilalți din jur. El își urmărește propriile interese și, fiind ambițios, va încerca să iasă singur din toate situațiile, în fața tuturor, cu acea satisfacție a lucrului făcut individual și făcut foarte bine, pentru că nu acceptă să facă mai puțin de foarte bine ei.

Fecioara nu ţine cont de opiniile altora

O altă zodie singuratică și puternică este cea a Fecioarei. Nativul este un singuratic, ce nu are nevoie de alţii. E un individ inteligent, descurcăreț, cu numeroase resurse interne și care nu are nevoie de nimeni. Se descurcă în viață singur, face totul singur. Ia decizii singur. Nu contează cât de mult greșește, pentru că spune - eu le-am gândit, eu am acționat, pot să îndrept a doua oară. Nu se mai întâmplă de obicei.

Nu greșește în schimb. Da, chiar dacă dă sfaturi altora, niciodată nu va ține cont de opiniile celor din jur, fiind convins că ideile lui sunt mult mai bune.

Chiar dacă atrage prietenii ca un magnet, Fecioara nu își face prieteni prea mulți. Nu e prieten cu nimeni și nici nu suportă ideea de a depinde de cineva sau ceva.

În dragoste e rațional și nu va rămâne niciodată lângă un partener dependent emoțional de el. În schimb, are o altă hibă: e mămică răniților. Dacă găsește pe cineva doborât de viață, are un umăr disponibil pentru fiecare necăjit.

Capricornul, cea mai antisocială zodie

Capriconul poate sta pe același loc cu Scorpionul, când vine vorba de singurătate. El este un antisocial prin definiție. Oamenii îl obosesc și încep să îl enerveze de la o vârstă. De multe ori vârsta asta poate să fie foarte fragedă... Și atunci un copil Capricorn sau și Scorpion intră repede în contradicție cu părinții. Capriconul nu mai are răbdare cu ceilalți și simte că se enervează. Se retrage. E genul de om care se descurcă mult mai bine singur. E un lider născut și nu suportă să-i calce cineva înainte.

Dacă are o familie numeroasă, trăiește cât se poate de retras și nu împarte cu nimeni activitățile lui preferate. Dacă tu te uiți la televizor, Capricornul va pleca în camera cealaltă pentru a se delecta cu o carte, în liniște.