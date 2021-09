Zodiile şi viciile lor, horoscop cu Mihai Voropchievici. Scorpionii au frica de a reuşi, pentru Lei nu există cale de mijloc

Numerologul Mihai Voropchievici a explicat sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3, de ce nu poate renunţa fiecare zodie în parte la obiceiurile dăunătoare.

Berbec - îi e greu să renunţe la proastele obiceiuri, deoarece are tendinţa de a fi destul de impulsiv. Dacă e foarte hotărât să renunţe la ceva, ajunge să cedeze în faţa ispitei întotdeauna. În timp ce ai putea să faci paşi repezi pentru a renunţa la obiceiurile rele, revii întotdeauna acolo de unde ai plecat, pentru că mândria te poate face să vrei să-ţi ascunzi eşecul de cei din jur sau să vrei să-l respingi de parcă nici măcar nu ţi-ar păsa. E prea mândru ca să accepte că el are şi alte obiceiuri urâte, dar trebuie ca fiecare să încerce cât de cât cu el să le recunoască şi apoi să lucreze la ele.

Taur - e greu să renunţe la obiceiurile rele, pentru că preferă satisfacţia instantanee. Dacă nu vede efecte pozitive în decurs de o săptămâna, el vrea să renunţe. Acest lucru e valabil mai ales dacă alte persoane îi povestsc despre lupta de a renunţa la obiceiurile proaste. Ai putea întâmpina dificultăţi, deoarece uneori poţi fi foarte leneş şi atunci îţi propui să scapi mâine de obiceiul prost. Ştii că acest mod de gândire poate fi periculos, dar nu poţi să ţii pasul cu promisiunea de a te schimba, deci lenea e cucoană mare.

Gemeni - există momente când vrei să scapi de metehne şi s-ar putea să crezi că eşti pregătit pentru un drum lung până când îţi dai seama cât de lung este de fapt. Şi atunci începi să faci compromisuri, să cedezi încetul cu încetul. Şi de câte ori ne propunem să nu facem un lucru, atunci îl vom face de două ori. Dacă intenţionezi să scapi de prostul obicei şi să rezişti până la capăt, ai nevoie de responsabilitate, ceea ce nu îi caracterizează pe Gemeni, ei sunt puţin mai frivoli. Lucrează bine în echipă şi când au pe cineva de partea lor li se pare mai uşor, lor le place munca în echipă. Se entuziasmează foarte repede, iar când trebuie să depună efort, le piere entuziasmul.

Rac - dat fiind că el este un fel de mama răniţilor a zodiacului, are propriile motive pentru a avea grijă de ceilalţi, iar acesta este cel mai mare dintre defecte, că nu se interesează de el, ci de terţe persoane. De propriile vicii el nu are timp, pentru că vrea ca ceilalţi să se simtă bine.

Zodiile şi viciile lor, horoscop cu Mihai Voropchievici

Leu - pentru că nu poate renunţa la obiceiurile rele, are tendinţa de a exagera şi de a fi excesiv în toate cele pe care le face. Îi place să se simtă bine, are tendinţa de a exagera, dar nu renunţă la vicii. Nu găseşte echilibrul perfect între prea mult şi prea puţin, adică nu are o cale de mijloc, la ei nu există o cale de mijloc, la ei sunt numai extreme. Le va lua ceva timp să descopere ce funcţionează pentru ei, dar să nu încerce consumul total al unui lucru, adică extremele, pentru că nu sunt o soluţie, excesul nu e bun.

Fecioară - când te gândeşti să renunţi la un obicei prost, te gândeşti foarte bine înainte, îţi iei notiţe, analizezi şi singurul lucru pentru care nu te pregăteşti este haosul. Citind atâtea, te scufunzi într-un haos de informaţii şi nu e niciuna folositoare. Când vine vorba de viaţă, devine totul imprevizibil. Principalul obiectiv pentru care ţi-e greu să renunţi la obiceiurile rele e că dacă planurile tale nu sunt perfecte, renunţi. Adică, aceşti nativi vor perfecţiunea în a scăpa de un viciu. Nu-şi oferă spaţiu pentru a evolua să nu facă greşeli, ceea ce înseamnă că se pregăteşte pentru a avea eşec.

Balanţă - principalul motiv pentru care nu poţi renunţa la obiceiurile rele este că nu-ţi găseşti echilibrul. Nu e sigur ce funcţionează pentru tine, aşa că petreci mult timp ca să gaseşti armonia între a da şi a lua. De asemenea, ai tendinţa de a fi genul de persoană pentru care există vorba totul sau nimic, ca la Leu. Daca vrei să renunţi, renunţă dintr-o dată şi de tot, nu încerca câte un pic. Poate dura foarte mult până îţi găseşti echilibrul şi dacă nu începi să schimbi ceva, e puţin probabil să ajungi curând acolo unde vrei.

Scorpionii au frica de a reuşi

Scorpion - nu eşti sigur de ce îţi rezervă viitorul atunci când începi această călătorie de a renunţa la vicii şi acest lucru poate fi foarte înfricoşător pentru tine, s-ar putea să ai frica de a reuşi. Încearcă să renunţe la propriile obiceiuri rele care nu sunt întotdeauna prea încurajatoare, dar se mai gândeşte, e mai rău ca Balanţa. Ţi-e greu să accepţi că renunţarea poate fi dificilă şi din cauza aceasta se poate să nu vrea să încerce.

Săgetător - când vrea să renunţe la obiceiurile rele, încearcă din răsputeri să o facă. De câte ori a scăpat de un obicei rău, acela revine. Şi poate dura mult timp până să ajungă acolo unde vrea să fie în viaţă şi poate fi contracronometru.

La Săgetători, de câte ori scapă de un obicei rău, acela revine

Capricorn - îţi place să trăieşti cu un anumit set de reguli şi crezi că liniile directoare şi regulile există pentru a ajuta oameni. Uneori îi determini şi pe alţii să facă ce consideri tu că este ca la carte, fără să mai gândeşti că omul acela poate nu are nevoie de sfaturile tale, că ceea ce funcţionează pentru tine nu funcţionează şi pentru alţii. Ai nevoie de cineva care să te ţină cu picioarele pe pământ şi pe drumul cel bun. Ca să scapi de vicii, fără ajutor nu poţi.

Vărsător - s-ar putea să fie o persoană independentă, dar atunci când e vorba de a renunţa la vicii, preferă să fie şi alţii care să o facă odată cu el. Un alt motiv pentru care ţi-e greu să renunţi la obiceiurile rele este acela că s-ar putea să nu le consideri neapărat rele. Adică e rău cu rău, dar mai rău fără rău.

Peşti - principalul motiv pentru care ţi-e greu să renunţi la un obicei prost e tendinţa de a face prea multe sacrificii. În loc să iei lucrurile încet, vrei să spui stop mult prea repede şi te grăbeşti să finalizezi lucrurile. De asemenea, ai tendinţa de a da vina pe alţii pentru obiceiurile tale, în loc să-ţi asumi responsabilitatea. Tot ce e legat de zodia de apă are o predispoziţie de a fi vânzători sau consumatori de lichide. Totodată, ei dau vina pe alţii pentru obiceiurile lor rele.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal