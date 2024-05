Gabriela Firea: "Primăria Capitalei are datorii foarte mari"

Tema datoriilor lăsate de echipa Firea la Primăria Capitalei este una falsă. Gabriela Firea susţine că deja Primăria Capitalei are datorii mai mari decât cele pe care actualul primar Nicuşor Dan le-a găsit la finalul lui 2020.

"Bucureştenii ştiu ce am făcut. Ştiu cum am preluat Bucureştiul, Capitala. Ştiu cât m-am implicat, ce proiecte mari am lăsat, ce proiecte aş mai fi făcut în acest răstimp, dacă puteam să îmi continui mandatul. Banii care au venit la Primăria Capitalei, pentru a îndestula bugetul, au fost lunar, ceva sub 3 miliarde de lei, iar în mandatul domnului primar, dublu, culminând cu anul trecut când a avut 7,3 miliarde de lei de la Guvern PSD.

În ceea ce mă priveşte, banii s-au văzut exact în supralărgiri, în pasaje, în aceste obiective mari pentru fluidizarea traficului, în autobuze, în tramvaie, în spitale. Toate investiţiile care s-au făcut, ştim ce s-a întâmplat cu acei bani.

Acum, datoria este mai mare. Dacă se vorbea la mine despre o datorie de 6,8 miliarde lei, acum este de 7,3 miliarde de lei. Deci, următorul primar, cred că eu, va trebui să plătească datoria lăsată de actualul încă primar", a declarat Gabriela Firea.