Ionel Bogdan, candidatul PNL la Primăria Baia Mare: "Oraşul are nevoie de o nouă abordare, iar eu sunt pregătit să ofer această nouă abordare"

Ionel Bogdan a fost desemnat, astăzi, la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL pentru alegerile locale din 9 iunie 2024, candidatul pentru Primăria Baia Mare.

Sursa foto: Facebook | Ionel Bogdan

"Baia Mare are nevoie de o nouă abordare, iar eu sunt pregătit să ofer această nouă abordare", a declarat Ionel Bogdan, care ocupă în prezent funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş.

Desemnarea candidaţilor PNL pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 a fost făcută în cadrul unui eveniment la care au participat Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, Lucian Bode, secretarul general al PNL, Alina Gorghiu şi mulţi alţi lideri liberali.

Redăm, mai jos, discursul integral al preşedintele CJ Maramureş, desemnat candidat al Partidului Naţional Liberal pentru funcţia de primar al municipiului Baia Mare.

"N-am mai avut așa emoții de foarte mult timp și spun nu am mai avut așa emoții pentru că niciodată în cariera mea de până acum nu mi-a fost atât de dificil să vin în fața dumneavoastră și atât de emoționat cum sunt astăzi.

Îmi aduc aminte în 2019, când în locul pe care am stat astăzi, domnul președinte Nicolae Ciucă, era Klaus Iohannis și eu eram în primii doi ani de mandat de președinte de filială, am fost foarte emoționat. Dar emoțiile de atunci, credeți-mă că sunt puține pe lângă cele pe care le am astăzi, la Sala Sporturilor din municipiul Baia Mare.

Domnule președinte, Nicolae Ciucă, domnule Lucian Bode, secretar general, domnule Daniel Buda, domnule președinte Adrian Cozma, doamna vicepreședinte, Alina Gorghiu, stimați parlamentari, dragă Gabriel Bogdan Ștețco, vă sunt recunoscător pentru tot ceea ce ați făcut în acești trei ani și jumătate. Au fost trei ani și jumătate încărcați cu o presiune foarte mare, trei ani și jumătate în care împreună cu echipa Partidului Național Liberal, cu doamnele din viața mea, din Consiliul Județean Maramureș, căci marea majoritate sunt doamne, am încercat să urnim din loc foarte multe proiecte din Maramureș, pentru care am lucrat zi de zi alături de echipa Partidului Național Liberal, cu echipa tehnică din Consiliul Județean Maramureș pentru a aduce bani în județul Maramureș, și da, este adevărat, domnule președinte, am avut o agendă pe care o am și acum, și este singura zi când am lăsat-o acasă atunci când v-am întâlnit pentru că astăzi nu voi veni în fața dumneavoastră să vă cer să ne sprijiniți cu proiecte, ci voi face asta în continuare după 9 iunie, fiți sigur de acest lucru.

Și da, să știți că de fiecare dată când m-am dus la București, și m-am dus foarte des, l-am căutat pe domnul președinte și când era prim-ministru, și când era președinte al Senatului pentru a discuta despre problemele reale pe care le avem în Maramureș, despre proiecte, despre contracte de finanțare, despre co-finanțări și despre lucrurile care erau și sunt importante pentru comunitatea maramureșeană și trebuie să-i mulțumesc în fața dumneavoastră pentru tot sprijinul pe care mi l-a oferit atât dânsul în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, de ministru în trecut, de prim-ministru dar și colegilor din Guvern, Alina Gorghiu, Lucian Bode, și tuturor celor care au sprijinit inițiativele noastre pentru că nu fost puține, sunt peste 78 de proiecte cu finanțare europeană care au devenit realitate în această perioadă, chiar dacă la început toată lumea credea că sunt nebun.

Și da, să știți că am o doză de nebunie pentru că dacă n-aș avea o doză de nebunie, n-aș reuși să fac atâtea lucruri și am făcut pentru că mi-am dorit încă din primul moment când am ajuns la Consiliul Județean să implementez acel plan cu care am venit în fața dumneavoastră, Planul lui Bogdan, care pentru mine a fost un document pe care l-am urmat pas cu pas și la care am mai adăugat oportunități și alte finanțări, astfel încât să putem ajunge la acest portofoliu de peste 2 miliarde de euro pentru Maramureș.

Da, spunea și viitorul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Ștețco, că avem un portofoliu de proiecte cu contract de finanțare sau în contractare de peste 600 de milioane de euro, și așa este, și asta este pentru că l-am avut pe Gabriel lângă mine și a muncit zi de zi, cot la cot cu mine pentru că aceste proiecte să devină realitate pentru Maramureș, pentru asta îți mulțumesc, Gabi!

În tot acest parcurs pe care noi l-am avut în această perioadă, am avut echipa Partidului Național Liberal lângă mine, și am avut familia mea, pe soția mea, Alexandra și pe copiii mei care mi-au fost alături, m-au înțeles și m-au sprijinit în fiecare zi, astfel încât să îmi pot duce la bun sfârșit planurile și pentru asta îți mulțumesc, Alexandra, mulțumesc familiei mele.

Tot ceea ce am făcut a fost temelia pe care se zidește Maramureșul, dezvoltarea județului Maramureș, pentru că ceea ce nu v-a zis Gabriel Ștețco este că în mandatul precedent s-au depus proiecte de doar 29,5 milioane de euro cu finanțare europeană și s-au câștigat proiecte cu finanțare europeană de doar 7,5 milioane de euro, iar noi în doar trei ani și jumătate am reușit 600 de milioane de euro. Asta pentru că ne pasă, ne pasă de comunitățile din Maramureș, de maramureșeni, de viitorul copiilor noștri, de comunitatea maramureșeană pe care chiar o punem pe primul loc!

Am construit o mașină frumoasă, am construit un Lamborghini foarte frumos, și pe când să mă apuc să ies cu el în lume, ce să vezi, motorul e aproape gripat, aproape nu funcționează, și atunci am decis, dragi colegi, dragi maramureșeni, că trebuie să-mi asum responsabilitatea de a porni motorul economic al județului Maramureș, de a pune pe primul loc municipiul reședință de județ Baia Mare.

Să știți că m-am gândit mult la acest lucru, pentru foarte mulți dintre dumneavoastră dintre liberali, dintre maramureșeni, a fost o decizie pe care nu ați înțeles-o cum ar fi trebuit. Poate nu am transmis-o suficient de bine. Vreau să reiterez ce am spus mai devreme, Maramureșul are o capitală. Capitala Maramureșului este municipiul Baia Mare. Baia Mare are nevoie de o nouă abordare, iar eu sunt pregătit să ofer această nouă abordare pentru a reface toată infrastructura sportivă, culturală, economică, așa cum am făcut la nivel județean, și anume prin cele șapte parcuri industriale prin care vom avea investiții directe de peste 150 de milioane de euro, vom face și în municipiul Baia Mare, cel puțin două platforme industriale serioase în zona Cuprom și în zona Europa pentru că nouă de pasă de municipiul Baia Mare, și cu echipa de consilieri liberali, de echipa Partidului Național Liberal, cu Gabriel Ștețco în parteneriat la Consiliul Județean, vom pune Baia Mare pe primul loc.

E lesne de înțeles că la fel ca și Bucureștiul pentru România, Baia Mare este pentru Maramureș reperul, punctul central, și în această perioadă în care de când sunt președinte al Consiliul Județean Maramureș, de trei ani și jumătate am reușit să dăm un boost, să aducem educația în primul rând. Da, folosesc cuvinte mari pentru că este primul program adevărat de promovare a excelenței în educație, este primul program pe care l-am promovat împreună cu echipa liberală, ceilalți nu au făcut-o. Dar noi am pus copiii noștri, excelența în educație pe primul loc, în municipiul Baia Mare și în județul Maramureș. Și iată că avem încă o universitate, după 30 de ani, prezentă aici în Baia Mare, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu„ din Cluj-Napoca și-a deschis anul trecut, pentru prima dată filială în municipiul Baia Mare. Îmi doresc să văd municipiul Baia Mare un hub studențesc, un oraș, un municipiu reședință de județ care să nu mai numere nevoi și griji, un oraș în care să numărăm cu toții împreună oportunități și investiții, oportunități pentru tinerii noștri, astfel încât să nu pierdem de la recensământ la recensământ câte 10 - 15 mii de locuitori, asta îmi doresc pentru Baia Mare!

Și vreau ca Baia Mare să devină un centru regional, atât din perspectivă economică, cât și din perspectiva oportunitățile pe care le aducem pentru tineri, și știu exact ce am de făcut pentru municipiul Baia Mare, știu exact ce trebuie să facem ca generațiile care urmează, copiii noștri, copiii mei, copiii dumneavoastră, să aibă aici, în municipiul Baia Mare, un viitor mai bun, un viitor mai sigur, în care să își dorească și ei la rândul lor, să își întemeieze o familie, să se dezvolte profesional, personal, și pe toate planurile. Asta îmi doresc eu pentr Baia Mare și de asta am decis să candidez pentru poziția de primar al municipiului reședință de județ Baia Mare.

De multe ori sunt decizii în viață care sunt greu de luat, dar care pot schimba în bine parcursul unei comunități, viața oamenilor, iar pentru mine, de 19 ani de când sunt membru al Partidului Național Liberal, din 2005, de când domnul primar, Felician Ciceu, mi-a semnat prima mea adeziune la Partidul Național Liberal. Am pus întotdeauna experiența și energia mea pentru comunitate, pentru oameni și comunitate, pentru tot parcursul pe care l-am avut în cadrul Partidului Național Liberal, ca vicepreședinte de organizație de tineret la Dumbrăvița, ca președinte de organizație de tineret la Baia Mare, ca vicepreședinte la organizație de tineret național sau vicepreședinte al Partidului Național Liberal timp de 9 ani de zile, în tot acest parcurs pe care l-am avut, și în care am avut alături de mine membrii Partidului Național Liberal, oameni care au vrut și au crezut în ceea ce am făcut, oameni cu care am lucrat împreună, oameni care știu exact ce avem de făcut pentru comunitate, din Baia Mare, din județ sau de la București, în tot acest parcurs, întotdeauna am avut în minte un singur lucru, și anume cum putem face mai mult bine pentru comunitate, iar asta vom face împreună pentru municipiul Baia Mare, pentru Maramureș și pentru România.

Eu sunt unul dintre liderii Partidului Național Liberal care nu vorbește foarte des în Biroul Politic Permanent Național, dar atunci când o face, o face cu sufletul pentru Partidul Național Liberal și pentru viitorul României pentru că de multe ori cele două se confundă. Partidul Național Liberal este partidul care în fiecare comunitate își dorește și pune pe primul loc oamenii. Așa cum face Ilie Bolojan la Bihor, Emil Boc la Cluj, Ioan Turc la Bistrița, sau alți colegi din administrația publică locală, care pentru mine, ca președinte de organizație, ca și om de administrație reprezintă un reper și pe care i-am urmat în parcursul meu profesional și în parcursul meu administrativ. Da, Partidul Național Liberal este acel partid care dă comunităților oameni care se dedică pentru oameni.

Cred că și colegii mei din țară cred același lucru, și anume că putem cu adevărat să facem treabă, atâta timp cât pentru noi, comunitatea este în centrul atenției. Pentru mine, atunci când am luat decizia de a candida de la președinte de Consiliu Județean la primar al municipiului reședință de județ a fost comunitatea, a fost pentru comunitate, pentru oameni, pentru că știu că din municipiu Baia Mare pot fi mai aproape de oameni, de cetățeni, de nevoile pe care le are fiecare cetățean pe fiecare stradă, în spatele blocurilor, în zonele centrale, în Centrul Vechi, și peste tot în municipiul Baia Mare și astfel de aici, din municipiul Baia Mare, să dăm semnalul că Maramureșul va fi pe primul loc, că Baia Mare va fi pe primul loc, și România va fi pusă pe primul loc de Partidul Național Liberal.

În final, vreau să vă spun că multe dintre deciziile pe care le-am luat în cei șapte ani de când sunt președinte ale acestei frumoase filiale au fost uneori controversate, au fost discutate de către colegi și între colegi, și așa este bine. Partidul Național Liberal este și va fi o liberă exprimare. Este și va fi libertatea de discuție și de discurs și acesta este un bun pe care îl avem și trebuie să-l prețuim, dar, stimați colegi, decizia pe care împreună cu dumneavoastră am luat-o, de a susține un om tânăr, serios, determinat, pentru președinția Consiliului Județean Maramureș în continuarea mandatului pe care eu îl voi încheia în acest an este o decizie pentru Maramureș, pentru maramureșeni, și pentru Partidul Național Liberal. Este cea mai bună decizie pe care am putut să o luăm și o să vedeți că după 9 iunie, împreună cu Gabriel Bogdan Ștețco vom pune Baia Mare și Maramureșul pe primul loc!

Stimați colegi, dragi băimăreni, aveți încredere în echipa Partidului Național Liberal, în oamenii care pun cu adevărat comunitatea pe primul loc! Aveți încredere în oamenii care cu adevărat se dedică pentru oameni, iar acești oameni sunt echipa Partidului Național Liberal! Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru tot ceea ce faceți pentru Baia Mare, pentru Maramureș și pentru România. Dumnezeu să binecuvinteze Maramureșul, Baia Mare și România!", a fost discursul lui Ionel Bogdan.

Lansarea candidatilor PNL Maramures pentru alegerile locale Lansarea candidaților PNL Maramureș pentru alegerile locale din 9 iunie 2024: Împreună, punem Baia Mare și Maramureșul pe primul loc! Liderii naționali și regionali ai PNL, în Baia Mare: Nicolae Ionel Ciucă, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Daniel Buda, Siegfried Muresan, Adrian Cozma, liberali din regiunea Nord-Vest și din toată România, împreună cu 3000 de liberali maramureșeni, își manifestă susținerea pentru Ionel Bogdan și echipa sa! Publicată de Ionel Bogdan pe Duminică, 21 aprilie 2024

Material susţinut de PNL