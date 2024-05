Mihai Lupu, candidat PUSL la CJ Constanța, declarații de ultim moment: "Am preluat un județ închis, izolat, supus intereselor de grup"

Actualul președinte al Consiliului Județean Constanța și, în același timp, candidat la aceeași funcție din partea Partidului Umanist Social Liberal, Mihai Lupu, a oferit decalații de ultim moment în cadrul unei conferințe de presă.

"Nu am acceptat niciodată compromisuri. Nu am acceptat niciodată jocul de culise și cel mai important, să fac jocurile intereselor de grup. Întotdeauna am fost loial cetățenilor și proiectul meu l-am urmărit și l-am implementat atât cât s-a putut cu onestitate, dar vreau să vă spun că realizările astăzi sunt esențiale", a spus președintele CJ Constanța.

Totodată, el a vorbit și despre realizările care s-au făcut în cadrul județului pe parcursul mandatului său.

"Au marcat drumul județului nostru, un județ deschis investiților, un județ deschis proiectelor europene, un județ axat pe sănătatea populației județului Constanța, educația prin cultura județului Constanța, parteneriatul cu mediul de afaceri, parteneriatul pentru dezvoltarea în județul Constanța, vorbim și de utilități, vorbim și de drumuri și esențial punerea în valoare a patrimoniului județului Constanța care este cel mai bogat din țară și pe locul 5 din Europa și resursa umană.

În proiectul nostru veți găsi toate investițiile realizate și investițiile care urmează să se realizeze. Am preluat un județ închis, izolat, supus intereselor de grup", a explicat Mihai Lupu.