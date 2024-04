"Moldova nu mai este zona săracă a țării" | Liderii gospodari din Iași: Administrația PNL a adus bani necesari investițiilor majore

Primăria Iași și Consiliul Județean Iași, conduse de liberali, fac bilanțul investițiilor și proiectelor care au schimbat fața comunităților ieșene, dar și percepția românilor despre Moldova.

Sursa foto: Gettyimages

Cunoscută ca zonă defavorizată, Moldova înflorește sub administrații care știu să atragă bani europeni, așa cum afirmă Costel Alexe, președintele Consiliului Județean.

Acesta consideră banii europeni o șansă pe care Iașiul nu a ratat-o, tocmai de aceea la ora actuală administrațiile din Moldova au devenit un model de dezvoltare: "Ne propunem ca folosind bani europeni și investind aici, ieșenii să nu mai plece în afara țării, iar străinii să vină spre noi.

Investiții cu fonduri europene în oraș și județ. Administrația liberală a schimbat percepția: "Moldova nu mai este zona săracă a țării"

Iașiul este capitala Moldovei și îmi doresc să oferim condiții de viață cât mai bune. Iar pentru asta nu am ratat niciun euro pe care l-am putut accesa. Această administrație oferă stabilitate Iașiului și zonei Moldova. Trebuie să schimbăm percepția, Moldova nu mai este zona săracă a țării”, a declarat liderul CJ Iași.

Și Mihai Chirica, primarul Iașiului, consideră că pe lângă frumusețea orașului, care atrage turiștii, Iașiul a devenit un magnet și pentru profesioniști: “Cel mai frumos monument istoric din România este la Iași - Palatul Culturii. Tot Iașiul este în topul destinațiilor turistice preferate.

Iar Primăria a investit în ultimii ani în clădirile de patrimoniu, în autobuze noi, în reabilitarea liniilor de tramvai, de care beneficiază turiștii, dar mai ales ieșenii. Am investit și în sistemul medical și în infrastructura școlară, ceea ce ne face atractivi pentru medici și profesori tineri”, a spus acesta.

PNL Iași: "Am reușit să avem aici singurul aeroport din România care a accesat toate fondurile europene"

Administrațiile liberale din Iași au investit 100 milioane lei pentru modernizarea școlilor, peste 600 milioane de lei pentru lucrări de apă și canalizare în oraș și în tot județul, peste 130 milioane lei pentru spitalul Sfânta Maria, unde este cea mai mare unitate de primiri urgențe pediatrice din țară, dar și peste 60 milioane euro pentru Terminalul 4 al Aeroportului Internațional Iași, finalizat în timp record, numai 14 luni.

"Am reușit să avem aici singurul aeroport din România care a accesat toate fondurile europene", au declarat liderii PNL Iași.

Primar PNL Iași: "Cea mai mare unitate de primiri urgențe pediatrie este la Iași"

Dan Timofte, managerul Spitalului Sfântul Spiridon, a vorbit, de asemenea, despre cât de importante sunt investițiile administrației locale în sănătate și cum acestea au influențat actul medical în Iași: “Actul medical este de înaltă performanță. Foarte puține cazuri pleacă din Iași la alte spitale. Aici va fi ridicat primul spital regional.

Am încredere că va fi făcut la fel de repede ca aeroportul. Am fost consultați noi, medicii, în legătură cu tot procesul. Viitorul spital regional are deja personal alocat.“

În legătură cu finanțarea spitalului regional Iași, Mihai Chirica a explicat că din costul total de 680 milioane de euro, jumătate provine din fonduri europene prin Programul european de sănătate și cealaltă jumătate prin împrumut de la Banca Europeană de Investiții.

Luciana Antoci, inspector școlar județean, a afirmat că la Iași este “cea mai extinsă rețea școlară din țară. Avem peste 12.000 de cadre didactice. Așadar, o adevărată infrastructură școlară pentru care facem eforturi.

Despre școlile din mediul rural și investițiile aici, Iașiul a fost primul care, după pandemie, a făcut o evaluare standardizată, la 10 discipline de studiu. Din perspectiva aceasta, am aflat nivelul de pregătire și de unde pornim când îmbunătățim. Am observat distanța accentuată între școlile din urban și școlile din rural.

Am accesat granturile de 150.000 de euro pentru fiecare școală care a solicitat fonduri pentru programele remediale. Mai mult, Iașiul a fost pe o listă neagră a școlilor cu toaleta în curte. În peste 20 de localități din județ s-a rezolvat problema”, a precizat Luciana Antoci.