Alexandru Rafila: PSD a câștigat aceste alegeri. Nu mai e loc de festivism și demagogie

„Partidul Social Democrat a câștigat aceste alegeri. Rezultatul din sondaje cu siguranță va fi confirmat la numărătoarea voturilor și opinia mea este că această diferență se va consolida. Este un lucru extrem de important că am reușit să convingem majoritatea cetățenilor din România că Partidul Social Democrat are soluții, că Partidul Social Democrat dorește să facă o altă politică în România, politica responsabilității, a profesionalismului și care nu are loc de festivism și demagogie”, a spus Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila mai spune că este nevoie ca România să aibă un guvern stabil care să pună capăt crizei sanitare și economice.

Rezultate exit poll alegeri parlamentare 2020. PSD, PNL şi USR-PLUS, marii învingători ai alegerilor

„Ceea ce vrem imediat după încheierea numărătorii voturilor este că această țară să aibă un guvern stabil care se poate să ofere soluții situației de criză majoră din domeniul sanitar, iar aceste soluții pentru domeniul sanitar să oferă premisa pentru redresarea economică și pentru funcționarea societății românești”, a subliniat Rafila.

Primele rezultate exit poll la alegerile parlamentare 2020:

1. PSD - 30,5%

2. PNL - 29%

3. USR-PLUS - 15,9%

4. UDMR 5,7%

5. AUR - 5,2%

6. PRO România - 5%

7. PMP - 5%

8. PER - 1,1%

9. PPU-SL - 1,1%