Cifre incredibile! Primele rezultate parțiale după numărătoarea paralelă făcută de PSD

În urma raportării de la 6.303 secții de votare, dintr-un total de 19.553 PSD are 27,5%, PNL are 21,3%, Alianța USR-PLUS are 12%, PMP are 4,2%, Pro România 3,9%. și UDMR 6,3%.

Rezultate exit poll alegeri parlamentare 2020. Rezultatele pentru Senat şi Camera Deputaţilor

Rezultate exit poll alegeri parlamentare 2020. Antena 3 a comandat sondajul CURS-Avangarde cu primele rezultate exit poll la alegerile parlamentare. Iată lista completă a rezultatelor pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

Rezultate exit poll CURS-Avangarde pentru ora 21.00, la închiderea urnelor pentru Senat şi Camera Deputaţilor:

Camera Deputaţilor

PSD - 30,2%

PNL - 29,3%

USR - 16,1%

UDMR - 5,6%

AUR - 5,3%

PMP - 5%

PRO - 5%

PPU - 1,1%

ALTUL - 1.2%

Senat

PSD - 30,3%

PNL - 29,4%

USR - 16,6%

UDMR - 5,7%

AUR - 5,4%

PMP - 5%

PRO - 5%

PPU - 1%

ALTUL - 0,5%.