Donald Trump a cedat! A acceptat inițierea procesului de tranziție către administrația Joe Biden

Anunțul a venit, ca de obicei, pe Twitter, unde Donald Trump a spus că agenția federală care supraveghează predarea trebuie „să facă ceea ce trebuie făcut”, în timp ce el va continua să conteste înfrângerea electorală în instanță.

”Vreau să îi mulțumesc lui Emily Murphy (coordonatoarea serviciului de la Casa Albă care se ocupă de tranziție - n.red) pentru devotamentul și loialitatea ei fermă față de țara noastră. A fost hărțuită, amenințată și abuzată - și nu vreau să mai văd acest lucru întâmplându-se ea, familia ei sau angajaților Serviciilor Generale din cadrul Administrației Prezidențiale. Cazul nostru continuă cu tărie, vom ține pasul!”, a fost postarea președintelui Donald Trump.

”... luptăm și sunt încrezător că vom învinge! Cu toate acestea, spre binele țării noastre, recomand ca Emily și echipa ei să facă ceea ce trebuie făcut în privința inițierii protocoalelor și am spus echipei mele să facă același lucru”, a adăugat președintele pe Twitter.

