Flotila Fluvială a României trage cu rachete şi tunuri în exerciţii, dar nu poate doborî dronele. Un gol major în apărarea țării

Flotila Fluvială a României trage cu rachete şi tunuri în exerciţii, dar nu poate doborî dronele. Foto: Observatorul Militar

Flotila Fluvială a României foloseşte rachete şi tunuri de artilerie în exerciţii şi aplicaţii în Delta Dunării şi proximitatea zonei maritime litorale. Dar nu poate folosi acest armament în doborârea dronelor care vin dinspre mare spre apele teritoriale şi spre zona terestră, din mai multe motive de ordin tehnic, scrie jurnalistul Radu Tudor pe pagina sa. O realitate dureroasă ce n-a fost schimbată în cei 3 ani de când Rusia violează spaţiul maritim, aerian şi terestru românesc cu drone. Un foarte mare neajuns pentru un stat membru NATO ce are obligaţii atât faţă de cetăţeni şi ţară, cât şi faţă de Alianţa din care facem parte.

„În poligonul temporar Sfântu Gheorghe se aude, pentru câteva secunde, liniștea. Apoi vine următoarea comandă și Dunărea se umple, din nou, de zgomotul artileriei. 100 mm. 122 mm. 30 mm. 14,5 mm. Foc, ecou, comandă. Și din nou foc.

În perioada 5-9 octombrie, peste 350 de militari din Flotila Fluvială, Baza Logistică Navală “Pontica”, Centrul 39 Scafandri, Direcția Hidrografică Maritimă “Comandor Alexandru Cătuneanu” și Brigada 243 Radioelectronică și Observare “Calatis” au participat la exercițiul “Danube Protector 26”.

În raion au fost aduse două monitoare și două vedete blindate ale Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie, patru vedete fluviale și două șalupe rapide de intervenție, nouă ambarcațiuni de asalt și navele logistice care le asigură sprijinul.

Rafalele taie din nou liniștea. Intră în acțiune calibrele mici, de 30 și 14,5 mm. Undele de șoc ale tragerilor rezonează neîntrerupt peste ape.

Alte echipaje execută misiuni complexe de cercetare și supraveghere, identificare și monitorizare a țintelor, securizarea comunicațiilor fluviale și protecția obiectivelor strategice, folosind sisteme autonome fără pilot (UAS) pentru cercetarea aeriană și evaluarea impactului la țintă, scrie Observatorul Militar”, transmite Radu Tudor.