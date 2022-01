80 de miliarde de euro pentru România. Ce facem cu banii de la UE

Raportorul general al Parlamentului European pentru bugetul anului 2023 și raportorul din partea grupului Renew Europe pentru bugetul anului 2022, Nicolae Ștefănuță, a vorbit în cadrul unui nou episod be.EU despre direcțiile în care vor fi investite cele 80 de miliarde care vor ajunge în România pentru perioada 2021-2027.

„Pentru anul viitor, am luptat foarte mult anul acesta pentru sănătate. Este un domeniu incipient la nivelul UE. Am luptat foarte mult pentru bani în plus acolo, pentru un plan împotriva cancerului. Oamenii să nu aibă impresia că noi aici luptăm doar împotriva pandemiei.

Un lucru la care țin foarte mult sunt bursele pentru tineri. Foarte mulți tineri au stat acasă în pandemie. Am obținut 10.000 de burse Erasmus în plus.

Am mai obținut bani în plus pentru mediu. Biodiversitatea este importantă pentru noi, pădurile, plantarea de puieți, orașe verzi în care să putem respira mai bine.

Bineînțeles, și relaxarea economică. Inflația a crescut, ne așteaptă poate o criză și trebuie să fim ultra pregătiți.”, spune Nicolae Ștefănuță.

Sănătatea și infrastructura sunt domeniile care vor beneficia de cele mai multe investiții.

„O direcție mare este sănătatea, avem nevoie de spitale mai dotate, de medicamente În România durează și cu 240 de zile mai mult autorizarea medicamentelor decât în alte țări UE.

A doua mare prioritatea este infrastructura verde. Se fac progrese în privința autostrăzilor noastre, dar aceste proiecte trebuie să aibă infrastructura viitorului. Germania renunță la motorul pe combustibil fosil, trebuie să fim pregătiți pentru economia viitorului.”, a explicat europarlamentarul.

Interviul integral în video:

Liderii ţărilor Uniunii Europene şi ai instituţiilor comunitare au ajuns la un acord asupra bugetului destinat perioadei 2021-2027 şi asupra Fondului UE de relansare economică post-pandemie.

Liderii ţărilor europene şi ai instituţiilor UE au aprobat un buget multianual pentru perioada 2021-2027 în valoare de 1.074 de miliarde de euro.

A fost aprobat și Fondul UE de relansare economică post-pandemie, în valoare de 750 de miliarde de euro, format din subvenţii nerambursabile de 390 de miliarde de euro şi din credite de 360 de miliarde de euro. Fondul se va baza pe împrumuturi făcute de Comisia Europeană în numele întregii Uniuni, la dobânzi mai mici.