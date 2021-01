Comisia Europeană: "Cadrul pentru acordarea ajutoarelor de stat, prelungit până la finele anului curent"

Astfel, Comisia Europeană a prelungit până la 31 decembrie 2021 cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economiile statelor membre în contextul pandemiei.

De asemenea, Comisia a decis să extindă sfera de aplicare a cadrului temporar prin majorarea plafoanelor stabilite în acesta și prin posibilitatea ca, până la sfârșitul anului viitor, anumite instrumente rambursabile să poată fi convertite în granturi directe.

Comisar european: Pandemia se prelungeşte. Statele membre trebuie să poată ajuta întreprinderile

"În contextul pandemiei de coronavirus, care se prelungește mai mult decât ne așteptam, trebuie să continuăm să ne asigurăm că statele membre le pot oferi întreprinderilor sprijinul necesar pentru a depăși această situație dificilă.

Astăzi, am decis prelungirea aplicării cadrului temporar până la sfârșitul anului. De asemenea, am majorat plafoanele anumitor măsuri prevăzute în cadrul temporar și am oferit stimulente pentru utilizarea instrumentelor rambursabile, permițând conversia anumitor împrumuturi și a altor instrumente rambursabile în granturi directe.

Astfel, le oferim statelor membre posibilitatea de a utiliza pe deplin flexibilitatea normelor privind ajutoarele de stat pentru a-și sprijini economiile, limitând în același timp denaturarea concurenței", a declarat Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv responsabil cu politica în domeniul concurenței.