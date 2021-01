Comisia Europeană cumpără încă 300 de milioane de doze de vaccin Pfizer

Anunţul a fost făcut de Comisarul European pentru Sănătate şi Siguranţă alimentară, Stella Kyriakides.

"Am convenit astăzi să achiziţionăm încă 300 de milioane de doze de vaccin Pfizer-BioNTech. 75 de milioane de doze urmează să fie livrate în trimestrul 2 din 2021. Nu precupeţim niciun efort pentru a garanta tuturor accesul la vaccinuri sigure şi eficiente", a scris comisarul european pe Twitter.

Today we have agreed to purchase an additional 300 million doses of the #BioNTech/#Pfizer vaccine. 75 million doses to be delivered in Q2 2021.



We are sparing no effort to ensure access to safe and effective #COVID19 vaccines for all ?? citizens as quickly as possible.