Be Eu: Vești bune pentru români. România va moderniza sistemul sanitar. Corin Crețu a făcut anunțul

Corina Crețu, comisarul european pentru politici regionale, a vorbit la emisiunea Be Eu despre modernizarea sistemului sanitar din România.

”Ca să salvăm din banii europeni, ne-am gândit să lărgim domeniul de intervenție și accelerarea implementării actuale. Vom folosi instrumente financiare mai mult pentru construirea întreprinderilor mici și mijlocii și am primit o propunere de modernizare a ambulanțelor din țară, proiecte care probabil vor salva o mare parte din acești bani. M-am zbătut foarte mult și pentru proiectele ce țin de dezvoltarea spitalelor regionale, am luat inițiativă în 2014 și am implementat un proiect, iar autoritățile române se angajau ca până în 2016 să înceapă lucrările. Din păcate, acestea au fost blocate din cauza instabilității politice. S-a întârziat foarte mult proiectul. Sper ca anul viitor să face primele plăți pentru construirea celor 3 spitale regionale.”, a declarat Corina Crețu.